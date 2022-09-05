«Трусики забыла»: Клава Кока в мерцающем лифе и «рваном» платье оголила женственные формы на публике

Клава Кока является популярной молодой певицей. Она регулярно выступает на публике. Примечательно, что артистка успела спеть дуэтом с Александром Реввой, Мари Краймбрери и другими известными персонами. Она часто носит яркие и броские наряды. Если раньше звезда старалась выглядеть целомудренно, то теперь не боится оголять свои прелести.
На этот раз Клава отправилась на гастроли. Она выступила не только в Сочи, но и в других городах. Певица предпочитает облачаться в наряды, которые подчеркивают достоинства ее фигуры. Но недавно ее осудили за торчащие стринги, когда она выступала в топе и брюках. Однако сама артистка в этом ничего плохого не увидела.
А вот накануне Кока вышла на сцену в рваном платье с мерцающем лифе. Наряд едва прикрыл ее прелести. Певица на этот раз отказалась от трусиков, выступая в полуобнаженном виде. Она блеснула пышным декольте и женственным животиком. Клава танцевала в брызгах воды. Она сразила поклонников.
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Клава Кока. Фото: соцсети звезды
Фанаты признались, что певица лишила их дара речи. Однако некоторые оценили ее образ. «Трусики забыла», «Клав, твой строгий костюм то мы не дошили! Я ж говорил… а ты и так сойдет», «Просто огонь», «Ой, вы что-то забыли», «Клава, где скромность?», «Наряд из разряда фантастики», «А не опасно в таком выступать?» — стали писать подписчики.
Клава Кока. Фото: соцсети звезды