«Трусики забыла»: Клава Кока в мерцающем лифе и «рваном» платье оголила женственные формы на публике

А вот накануне Кока вышла на сцену в рваном платье с мерцающем лифе. Наряд едва прикрыл ее прелести. Певица на этот раз отказалась от трусиков, выступая в полуобнаженном виде. Она блеснула пышным декольте и женственным животиком. Клава танцевала в брызгах воды. Она сразила поклонников.

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