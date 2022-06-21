«Тотал деним в тренде»: Бузова в молочных ботинках на тракторной подошве и модной куртке щегольнула в Африке

Ольга Бузова является одной из самых известных персон в России. Она ведет несколько передач, а также дает концерты. Так как телеведущая привыкла жить под прицелом камер, она постоянно придумывает, как удивить поклонников.
К большому концерту в Москве артистка готовилась несколько месяцев, а после выступления отдохнула в Турции. И каждый раз звезда предстает на публике в новых образах.
А теперь Ольга снова отправилась в путешествие. Она сменила имидж и улетела в Кейптаун. По словам артистки, дома она окажется только через полтора месяца. Пока в городе телеведущая щеголяла то в лосинах и рубашке, то в костюме из шелка. А вот для прогулки на яхте Бузова выбрала наряд из денима.
Она покрасовалась в джинсах скинни и куртке с плюшевым подкладом. Лук дополнили молочные ботинки на тракторной подошве.
Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды
Артистка недавно постройнела. Наряд подчеркнул ее стройные ноги. Но некоторым поклонникам лук показался неудачным. Для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценил модельер Наз Маер.
«Неоднозначный и противоречивый лук. Не могу назвать его удачным, но и актуальное начало в нем присутствует.
Начнем с хорошего. Не могу не похвалить Олю за выбор обуви. Крутая, трендовая модель известного бренда. На этом, пожалуй, похвала и закончится. Дальше складывается впечатление, что Ольга собиралась с закрытыми глазами.
С одной стороны тотал деним не может быть не трендовым. С другой - никто не отменял выбор неактуальных моделей, как в данном случае. Скини сейчас не в тренде. Попытка уравновесить облегающий низ объёмной курткой не была успешной, так как оверсайза не хватило. Выбор футболки и очков я бы вообще назвал странным.
Это не образ достойный девушки, влияющие на модные мнения других. Ольге стоит тщательнее составлять луки или не публиковать фото с непродуманными образами», — высказался эксперт.
Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды
Справка Teleprogramma.pro
Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».
Наз Маер. Фото: Teleprogramma.pro