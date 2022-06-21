«Тотал деним в тренде»: Бузова в молочных ботинках на тракторной подошве и модной куртке щегольнула в Африке

Артистка недавно постройнела. Наряд подчеркнул ее стройные ноги. Но некоторым поклонникам лук показался неудачным. Для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценил модельер Наз Маер.

«Неоднозначный и противоречивый лук. Не могу назвать его удачным, но и актуальное начало в нем присутствует.

Начнем с хорошего. Не могу не похвалить Олю за выбор обуви. Крутая, трендовая модель известного бренда. На этом, пожалуй, похвала и закончится. Дальше складывается впечатление, что Ольга собиралась с закрытыми глазами.

С одной стороны тотал деним не может быть не трендовым. С другой - никто не отменял выбор неактуальных моделей, как в данном случае. Скини сейчас не в тренде. Попытка уравновесить облегающий низ объёмной курткой не была успешной, так как оверсайза не хватило. Выбор футболки и очков я бы вообще назвал странным.

Это не образ достойный девушки, влияющие на модные мнения других. Ольге стоит тщательнее составлять луки или не публиковать фото с непродуманными образами», — высказался эксперт.