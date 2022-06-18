Тонкие щиколотки, плоский живот: Бузова в тугих лосинах и шелковой рубашке блеснула фигурой в Кейптауне

Ольга Бузова является известной телеведущей. И хоть она уже не ведет «Дом-2», артистка занята в ряде других проектов. На этот раз она много времени готовилась к концерту в Москве, а потом устроила себе отпуск в Турции.
Блондинка призналась, что готовится к длительной поездке. И вот на днях она покинула Москву на полтора месяца.
На этот раз Ольга решила не хранить интригу. Она снова оказалась в Африке. Пока артистка не добралась до мест съемок шоу со звездами, а остановилась в Кейптауне.
Телеведущая устроила прогулку местного водоема с видом на горы и город. Она щегольнула в лосинах и топе, а также накинула шелковую рубашку с принтом. Мюли дополнили ее летний образ.
Бузова подчеркнула свою постройневшую фигуру. Она продемонстрировала плоский живот и тонкие щиколотки.
Поклонники отметили, что телеведущая очень постройнела. Многие восхитились тем, как она выглядит. Артистка получила массу комплиментов.
«Хорошенькая», «Такая красотка, просто огонь», «Ножки особенно красивые», «Наряды прям шикарные», «А кто вас снимается?», «Похоже, что не одна поехала», «Оля, как ты похорошела», «Выглядит чудесно, прям вау», — стали писать пользователи Сети.