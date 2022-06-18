Тонкие щиколотки, плоский живот: Бузова в тугих лосинах и шелковой рубашке блеснула фигурой в Кейптауне

Ольга Бузова является известной телеведущей. И хоть она уже не ведет «Дом-2», артистка занята в ряде других проектов. На этот раз она много времени готовилась к концерту в Москве, а потом устроила себе отпуск в Турции.

Блондинка призналась, что готовится к длительной поездке. И вот на днях она покинула Москву на полтора месяца.