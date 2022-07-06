Так выглядит счастье: Муцениеце повеселилась с подросшими детьми Прилучного на улице

Агата Муцениеце является известной актрисой. Она больше 10 лет снимается в кино. Славу ей принесла роль в сериале «Закрытая школа».

Тогда она встретила будущего мужа Павла Прилучного. Примечательно, что их считали одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. Но в 2020 году они расстались.