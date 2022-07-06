Так выглядит счастье: Муцениеце повеселилась с подросшими детьми Прилучного на улице

Бывшая жена Павла Прилучного устроила спонтанную фотосессию с наследниками.
Агата Муцениеце

Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды

Агата Муцениеце является известной актрисой. Она больше 10 лет снимается в кино. Славу ей принесла роль в сериале «Закрытая школа».

Тогда она встретила будущего мужа Павла Прилучного. Примечательно, что их считали одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. Но в 2020 году они расстались. 

У Агаты подрастают дети: сын Тимофей и дочка Мия. Недавно они смогли отдохнуть с папой на море. Однако Павел также взял с собой Зепюр Брутян, которой, по некоторым данным, тайно поженился. Лишь недавно он вернулась в Москву. Муцениеце была рада воссоединиться с наследниками. 

Она почти каждый день ездит на съемки и предстает то в платьях, то в костюмах. Но на этот раз она решила опубликовать семейные кадры. Прямо на улице экс-жена Прилучного устроила фотосессию с подросшими детьми. Они дурачились и кривлялись на камеру. 

Агата Муцениеце с детьми. Фото: соцсети звезды

«Мне кажется мы достойны ленты», – написала звезда.

Пока Агата не нашла новую любовь. Она признавалась, что тяжело переживала расставание с мужем. Но поклонники заметили, что актриса постройнела и похорошела. Многие осыпали ее комплиментами.

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«Счастливая мама и счастливые детки, красавцы, смотреть одно удовольствие!», «Конечно, все фото живые, настоящие и простые», «Агатик, это твое богатство!», «Вы достойны счастья! И искренней любви и уважения!», «Крутая банда», — стали писать подписчики.

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