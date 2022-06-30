«Знаем, чем себя занять»: Прилучный устроил фотосессию с Брутян во время пробки на дороге

Примечательно, что после развода с Агатой Муцениеце он стал встречаться с Мирославой Карпович и едва ли не сразу с ней съехался. Однако свой роман Павел предпочитал не афишировать. Даже совместные фото они не публиковали. А в этом году актер неожиданно уехал на Маврикий с коллегой Зепюр Брутян. Он стал активно публиковать фото с ней.

Сначала все стали обсуждать их роман и даже свадьбу, но потом Брутян заявила, что у них просто были съемки. Но пара все еще больше запутала, когда улетела отдыхать в Турцию. С собой Прилучный даже взял детей от Муцениеце. Лишь на днях они вернулись в Москву.