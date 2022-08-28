Стильный цвет индиго: Кудрявцева в костюме с брюками-дудочками сделала акцент на изящные щиколотки

На этот раз Лера отпуск провела с дочкой Марией и своей мамой в Болгарии. А вот муж Игорь Макаров с ней не поехал. Появились слухи, что супруги намерены развестись. Однако пока телеведущая все сплетни опровергла. Она вернулась в Москву и повидалась с подругой Катей Гордон, которая является адвокатом. Также блондинка ввернулась к съемкам в шоу.

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