Стильный цвет индиго: Кудрявцева в костюме с брюками-дудочками сделала акцент на изящные щиколотки

Лера Кудрявцева является одной из самых известных телеведущих в стране. Она уже в 18 лет попала в шоу-бизнес. Теперь блондинка ведет не только рейтинговые передачи. Она не раз становилась ведущей «Песни года» и «Новой волны». В 51 год звезда старается держать себя в форме.
На этот раз Лера отпуск провела с дочкой Марией и своей мамой в Болгарии. А вот муж Игорь Макаров с ней не поехал. Появились слухи, что супруги намерены развестись. Однако пока телеведущая все сплетни опровергла. Она вернулась в Москву и повидалась с подругой Катей Гордон, которая является адвокатом. Также блондинка ввернулась к съемкам в шоу.
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На днях Кудрявцева оказалась в студии шоу «Звезды сошлись». Для открытия нового сезона она выбрала необычный костюм цвета индиго. Жакет имел много деталей и подчеркивал талию. А брюки-дудочки позволили телеведущей сделать акцент на изящных щиколотках. Монохромный образ разбавили алые лодочки.
Лера Кудрявцева. Фото: соцсети звезды
«Въехали в новый сезон. Теперь вопрос, как все успеть, если не хватает 24 часа», – написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как Лера выглядит в 51 год. Многие осыпали ее комплиментами. «Всегда обворожительна», «Ну конфета же», «Какая стройная», «Вот это ножки», «Костюм шикарный», «Лерочка, выглядите безупречно», — прокомментировали пост подписчики.