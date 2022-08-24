Так еще стройнее: Кудрявцева в остромодном платье оверсайз цвета Барби появилась в ресторане с Гордон

А вот 24 августа Лера решила провести вечер вне дома, но не с мужем, а со своей подругой-адвокатом Катей Гордон. Они решили поужинать в ресторане. Телеведущая для такого случая облачилась в платье оверсайз длины макси. Наряд цвета Барби с рукавами-фонариками скрыл изъяны фигуры и сделал ее визуально еще более точеной. А вот Катя выбрала ультрамариновый костюм в пижамном стиле.

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