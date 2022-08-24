Так еще стройнее: Кудрявцева в остромодном платье оверсайз цвета Барби появилась в ресторане с Гордон

Лера Кудрявцева давно стала знаменитой телеведущей. Она ведет многие праздничные концерты, фестивали и премии. Также блондинка ведущая такого шоу, как «Секрет на миллион». Так как она регулярно появляется в кадре, то следит за внешностью. В 51 года звезда следит за фигурой, а ее моложавым лицом восхищаются коллеги и поклонники.
Примечательно, что Лера летом отдохнула в Болгарии. Она делилась кадрами с моря с дочкой Марией и мамой. Телеведущая удивила поклонников, когда там отпраздновала четырехлетие наследницы без мужа Игоря Макарова. И теперь ей приходится опровергать слухи о разводе. А на днях она вернулась на работу, где то и дело демонстрирует женственные костюмы и элегантные платья в горох.
А вот 24 августа Лера решила провести вечер вне дома, но не с мужем, а со своей подругой-адвокатом Катей Гордон. Они решили поужинать в ресторане. Телеведущая для такого случая облачилась в платье оверсайз длины макси. Наряд цвета Барби с рукавами-фонариками скрыл изъяны фигуры и сделал ее визуально еще более точеной. А вот Катя выбрала ультрамариновый костюм в пижамном стиле.
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Лера Кудрявцева и Катя Гордон. Фото: соцсети звезды
«Мне часто задают вопрос, почему я называю Катю бро? Ну потому что бро! Из серии «пацан сказал – пацан сделал», – пояснила звезда.
Поклонники отметили, что Кудрявцева восхитила их своим образом. Многие осыпали блондинку комплиментами. «Красотки! Вы как близнецы-братья!», «Самые классные девчонки!», «Как вам идет розовый цвет», «Ну что за крутая дамочка! Вам тут словно 18 лет», «Платье такое летнее! Ох, стройняшка», — стали писать подписчики.