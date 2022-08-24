Точеная фигурка в 51 год: Кудрявцева в модном платье мидакси в горох прошлась по улице, сразив поклонников

Лера Кудрявцева является известной телеведущей. Она с 18 лет работает в шоу-бизнесе. Блондинка признавалась, что раньше работа танцовщице в коллективах у звезд и даже бэк-вокалисткой.

Теперь она ведет несколько передач и зачастую становится ведущей «Новой волны» и «Песни года». Звезда привыкла всегда выглядеть безупречно.