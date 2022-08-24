Точеная фигурка в 51 год: Кудрявцева в модном платье мидакси в горох прошлась по улице, сразив поклонников

Лера Кудрявцева является известной телеведущей. Она с 18 лет работает в шоу-бизнесе. Блондинка признавалась, что раньше работа танцовщице в коллективах у звезд и даже бэк-вокалисткой.
Теперь она ведет несколько передач и зачастую становится ведущей «Новой волны» и «Песни года». Звезда привыкла всегда выглядеть безупречно.
Недавно Лера вернулась из отпуска, где отдохнула с мамой и дочкой Марией. Она была удивлена, когда узнала, что ходят слухи о ее разводе с Игорем Макаровым. Телеведущая развеяла домыслы и заверила, что сама расскажет, если в ее жизни случится подобное. Также Кудрявцева вышла на работу, где отметилась в ярких, женственных нарядах.
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Накануне блондинка на съемках примерила черное струящееся платье в горох. Наряд мидакси подчеркнул ее талию и изящные щиколотки. Лера дополнила лук алыми лодочками на шпильке. Она продефилировала по улице. Наряд привел в восторг поклонников. Многие поразились тому, как выглядит звезда в 51 год.
В соцсетях фанаты отметили, что Кудрявцева постройнела. Наряд вызвал у них восхищение. «До чего красивая», «Просто куколка», «Это бесподобно», «Ох, какие ноги», «Ну что за блондинка на миллион», «Вы вообще не стареете», «Какая вы роскошная! Платье вам так идет! Талия просто лишает дара речи», — стали писать подписчики.