Стильная бабушка: Стриженова в плюшевом полушубке молочного цвета привела подросшего внука на футбол

Екатерина Стриженова уже много лет работает на телевидении. Зрители ее знают благодаря передачам «Доброе утро» и «Время покажет». Стриженова также успевает играть в театре и посещать модные показы. В 54 года артистка также посещает светские рауты. Зачастую она демонстрирует стильные образы.
Если для эфиров Стриженовой образы подбирают профессиональные стилисты, то в обычной жизнь выбор делает она сама. Недавно телеведущая вышла в свет с семьей, надев платье в пол с манишкой и цветочным принтом. А вот выходные она посвящает внуку Петру.Порой Екатерина вывозит его на природу, где уже предстает в более удобных луках.
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Минувший уикенд телеведущая посвятила внуку. На этот раз она сводила его на футбольный матч «Зенит» – «Спартак». Стриженова облачилась в алую кепку и плюшевый полушубок молочного цвета. В одной цветовой гамме с ней был одет Петр. Она не стала скрывать, что они болели за «Спартак», но команда в этот день проиграла.
Екатерина Стриженова с внуком. Фото: соцсети звезды
Такие наряды из искусственного меха в тренде не первый сезон. Многие поклонники восхитились тем, как выглядит Екатерина. Многие также поразились тому, как малыш Петр похож на своего дедушку Александра.