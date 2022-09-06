Стильная бабушка: Стриженова в плюшевом полушубке молочного цвета привела подросшего внука на футбол

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Минувший уикенд телеведущая посвятила внуку. На этот раз она сводила его на футбольный матч «Зенит» – «Спартак». Стриженова облачилась в алую кепку и плюшевый полушубок молочного цвета. В одной цветовой гамме с ней был одет Петр. Она не стала скрывать, что они болели за «Спартак», но команда в этот день проиграла.