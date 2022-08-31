Яркая и элегантная: Стриженова в модном платье в пол с необычной манишкой появилась с внуком на публике

Для сайта Teleprogramma.pro лук Екатерины оценила имидж-стилист Алсу Арна.

«На Стриженовой платье в стиле хиппи с незамысловатым рисунком растительного происхождения, принтом. Да, такой наряд является актуальным. Мир нам диктует такие настроения, что идеология хиппи сейчас вновь стоит в противовес и актуальна.

Если говорить об интерпретации стиля хиппи в этом платье, то здесь является новой зона манишки, выполненная в деловой стилистике в виде рубашечного исполнения. Это нам привычно видеть на Екатерине. Платье вполне ей подходит.

Большим плюсом работает деловой стиль в портретной зоне, если бы мы видели это платье в прямом прочтении стиля хиппи, то оно выглядело бы не совсем корректно относительно типа фигуры. Сейчас это смотрится вполне достойно», – высказалась эксперт.