Яркая и элегантная: Стриженова в модном платье в пол с необычной манишкой появилась с внуком на публике

Екатерина Стриженова уже много лет работает на телевидении. Она полюбилась зрителям также и благодаря своей элегантности. В 54 года ведущая «Доброго утра» может похвастаться моложавым видом. Стилисты подбирают для нее стильные, но сдержанные наряды. А в обычной жизни она зачастую носит луки, которые ей дарит сестра, дизайнер, Виктория Андреянова.
Обычно Стриженова часто выходит в свет с мужем Александром. Она предпочитает носить наряды свободного кроя. Телеведущая даже на прогулках с внуком Петром предстает в женственных нарядах. Она носит как юбки макси, так и брюки. Екатерина на днях отправилась на мероприятие, где одним из организаторов стала ее дочка Саша. Вся семья пришла ее поддержать.
Для такого случая она облачилась в платье макси салатового цвета с нежным цветочным принтом. Наряд умел необычные детали в виде узла в области талии. Стриженова дополнила образ белыми лоферами. В одной гамме с ней был одет внук Петря. А вот муж, дочка и сестра были в белых нарядах. Поклонники восхитились стильной семьей.
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Екатерина Стриженова с семьей. Фото: соцсети звезды
Для сайта Teleprogramma.pro лук Екатерины оценила имидж-стилист Алсу Арна.
«На Стриженовой платье в стиле хиппи с незамысловатым рисунком растительного происхождения, принтом. Да, такой наряд является актуальным. Мир нам диктует такие настроения, что идеология хиппи сейчас вновь стоит в противовес и актуальна.
Если говорить об интерпретации стиля хиппи в этом платье, то здесь является новой зона манишки, выполненная в деловой стилистике в виде рубашечного исполнения. Это нам привычно видеть на Екатерине. Платье вполне ей подходит.
Большим плюсом работает деловой стиль в портретной зоне, если бы мы видели это платье в прямом прочтении стиля хиппи, то оно выглядело бы не совсем корректно относительно типа фигуры. Сейчас это смотрится вполне достойно», – высказалась эксперт.
Екатерина Стриженова с мужем и дочкой. Фото: соцсети звезды
Справка Teleprogramma.pro:
Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете «Теория Моды», а также в бизнесс-школе для дизайнеров Fashion Factory School и прошла множество аналогичных курсов. С 2005 по 2008 годы работала в Италии, затем продолжила в Москве.