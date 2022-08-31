Семейный отдых: Стриженова в черном костюме с брюками клеш отметилась на природе с подросшим внуком

Екатерина Стриженова является известной телеведущей. Она большую часть жизни работает на ТВ и знакома зрителям благодаря передачам «Доброе утро» и «Время покажет».
В свои 54 года артистка также играет в театре. Она следит за внешностью и регулярно предстает в модных нарядах, которые для нее подбирают стилисты.
Недавно Екатерина провела время с дочками Александрой и Анастасией. Телеведущая в платье макси в стиле хиппи появилась на светском вечере, где блистала ее наследница. Она восхитила поклонников своим женственным образом. А вот 31 августа Стриженова посвятила свой выходной внуку Петру. Вместе с мужем Александром они привезли ребенка на природу.
Для такого случая Екатерина выбрала лаконичный черный костюм с брюками клеш в пол. Наряд скрыл изъяны ее фигуры. Сланцы и солнцезащитные очки дополнили образ. Петя выглядел не менее стильно в полосатых брюках и футболке с принтом. Они прогулялись по березовой роще. А вот Александр покатал мальчика на лодке.
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Екатерина Стриженова и Александр Стриженов с внуком. Фото: соцсети звезды
Примечательно, что потом супруги отвели внука в зоопарк. Там он смог сам покормить альпак, козочек, верблюдов и других животных.
«Восторг», — призналась Екатерина.
Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие осыпали комплиментами звезду, а также ее внука. Фанаты признались, что мальчик очень похож на своего дедушку.