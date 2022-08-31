Семейный отдых: Стриженова в черном костюме с брюками клеш отметилась на природе с подросшим внуком

Для такого случая Екатерина выбрала лаконичный черный костюм с брюками клеш в пол. Наряд скрыл изъяны ее фигуры. Сланцы и солнцезащитные очки дополнили образ. Петя выглядел не менее стильно в полосатых брюках и футболке с принтом. Они прогулялись по березовой роще. А вот Александр покатал мальчика на лодке.

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