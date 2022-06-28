Екатерина Стриженова: как стала одной из главных телеведущих страны, встретила любовь и в чем секрет ее молодости

Звезда Екатерины Стриженовой зажглась сначала в кинематографе. Когда она стала лицом Первого канала, сниматься в кино не перестала. Также звезда регулярно блистает на подмостках — талантливый человек талантлив во всем.
Екатерина Стриженова: детство, фамилия, дебют в кино
Екатерина Стриженова родилась под фамилией Токмань 20 марта 1968 года в Москве. Ее отец Владимир Токмань был журналистом, основал журнал «Студенческий меридиан», мать Валентина Токмань — филолог по образованию.
Екатерина Стриженова со старшей сестрой в детстве. Фото: соцсети
Катя стала младшей в семье, у нее есть сестра Виктория, которая на 4 года старше. Отец ушел из жизни, когда Екатерине было 8 лет, и мать одна растила двоих детей.
С пятилетнего возраста Екатерина стала сниматься в детских телепрограммах «АБВГДейка», «Будильник», «Веселые нотки», затем была ведущей детских концертов и спектаклей. Параллельно занималась в танцевальном ансамбле «Калинка».
Екатерина Стриженова в детстве занималась танцами. Фото: соцсети
Когда Кате было 14 лет, к ним в «Калинку» на занятие пришел помощник режиссера, чтобы найти актрис в молодежный фильм «Лидер». И Токмань подошла по всем параметрам, смогла пройти пробы и была утверждена на роль школьницы Тани Корниловой. Так в 1985 году состоялся кинодебют начинающей актрисы.
Екатерина Стриженова: кино и театр
В 1986 году Токмань снялась в эпизоде картины «Страховой агент» с Александром Абдуловым. Затем были роли в фильмах «Сильнее всех иных велений», «Спасите наши души» и «Светик».
Окончив в 90-е годы Московский государственный институт культуры, начала работать в Московском театре киноактера и театре им.А.Чехова, сыграв в «Гамлете» и «Подземке».
Екатерина Стриженова в театре. Фото: соцсети
В 1992 году Екатерина снялась в фильме «Дорога в никуда», в 1993-м — в «Ка-ка-ду», в 1997-м — в картине «Графиня де Монсоро». Исполнила роли Токмань и в комедийных лентах, таких, как «Семь сорок», «От 180 и выше», «Классные игры», «Любовь-морковь», «Я не я», «Дедушка моей мечты».
Екатерина Стриженова в фильме «Побег на край света». Фото: соцсети
Снималась и в сериалах: «Другая жизнь», «Свой человек», «Повороты судьбы», «Здесь кто-то есть», «Побег», «Шаповалов», «Не женское дело», «Куприн». Всего фильмография Стриженовой насчитывает порядка полусотни работ.
Екатерина Стриженова: телевидение
Параллельно с кинокарьерой Токмань-Стриженова сделала карьеру на телевидении. В 1996–1998 годы она снималась в роли Мамы в детском телешоу «Улица Сезам». В 1997 году начала вести программу «Доброе утро» на Первом канале (тогда ОРТ), в которой работает по сей день.
В 2008 году Стриженова стала участницей «Ледникового периода». Ее напарником стал чемпион мира по фигурному катанию Алексей Тихонов. За время участия в проекте теледива сломала два ребра, но самоотверженно продолжила выступать.
Екатерина Стриженова в шоу «Ледниковый период». Кадр из шоу
В 2013 году Екатерина в паре с Александром Гордоном стала вести новое шоу «За и против» на Первом канале. Затем этот же тандем оказался в студии ток-шоу «Они и мы», впоследствии Стриженову заменила Юлия Барановская, а программа переименовалась в «Мужское / женское». Стриженова в 2014 году ушла в проект «Время покажет», за который в 2017 году получила «ТЭФИ».
Екатерина Стриженова на шоу «Время покажет». Фото: соцсети
Кстати, за «Время покажет» Стриженовой досталось от поклонников. Ее упрекали в том, что якобы она в политике не сильна, а это именно общественно-политическое шоу. Тем не менее, телеведущая продержалась в проекте до февраля 2022 года. Работа в проекте принесла ей физическую травму — отходя спиной, она оступилась и упала прямо на глазах телезрителей. В результате сломала руку и ударилась головой.
Екатерина Стриженова: личная жизнь
В личной жизни телеведущей полный штиль. Свое женское счастье она обрела еще будучи школьницей. С Александром Стриженовым она познакомилась на съемках «Лидера» в Сочи, он снимался наряду с ней в главной роли. И с тех пор они не расставались, решив пожениться сразу по достижении совершеннолетия.
Екатерина Стриженова с мужем Александром в молодости. Фото: соцсети
В 1987 году Екатерина и Александр сыграли свадьбу, а также повенчались в церкви Покрова Пресвятой Богородицы. А через год на свет появилась первая дочь Анастасия. Рождение ребенка лишь укрепило семью, молодые родители были по-настоящему счастливы.
Екатерина Стриженова с детьми. Фото: Global Look Press
Младшая дочь родилась у Екатерины через 12 лет после появления старшей. Ее назвали Александрой. Сейчас телеведущая уже бабушка — старшая из наследниц стала мамой, родив в 2018 году сына Петра. Правда, живет семья в Америке, поэтому звездная бабушка не так часто видится с ними.
Екатерина Стриженова с внуком. Фото: соцсети
Екатерина Стриженова: внешность, пластика, диеты
Телеведущая в своем возрасте выглядит очень молодо. За это недоброжелатели подозревают ее в увлечении пластической хирургией. Сама Стриженова не скрывает секретов своей красоты, среди которых радикальных методов нет — ни нос, ни рот, ни скулы или еще что-то она не переделывала.
«Для этого же нужен какой-то реабилитационный период, а я все время перед глазами в прямом эфире», — объясняла звезда экрана.
Стройность Стриженовой помогает сохранять безуглеводная диета. Благодаря ей теледива весит 60-65 кг при росте 168 см.
Стройная Екатерина Стриженова. Фото: соцсети
Красоту лица Екатерина поддерживает при помощи регулярных бьюти-процедур — массажа, ухода за кожей, гиалуроновыми и витаминными уколами.
Екатерина Стриженова без макияжа. Фото: соцсети
Екатерина Стриженова сегодня
В настоящее время Екатерина Стриженова по-прежнему встает раньше всех, чтобы с экранов телевизоров будить нашу большую страну и желать ей доброго утра. Также звезда регулярно выходит на сцену МХАТа им.Горького — в декабре здесь состоялась премьера пьесы «Женщины Есенина», в которой Екатерина сыграла роль матери поэта.
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