Екатерина Стриженова: как стала одной из главных телеведущих страны, встретила любовь и в чем секрет ее молодости

Звезда Екатерины Стриженовой зажглась сначала в кинематографе. Когда она стала лицом Первого канала, сниматься в кино не перестала. Также звезда регулярно блистает на подмостках — талантливый человек талантлив во всем.

Екатерина Стриженова: детство, фамилия, дебют в кино

Екатерина Стриженова родилась под фамилией Токмань 20 марта 1968 года в Москве. Ее отец Владимир Токмань был журналистом, основал журнал «Студенческий меридиан», мать Валентина Токмань — филолог по образованию.