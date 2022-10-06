Яркий костюм, платье миди: Агата Муцениеце показала четыре стильных образа на осень

Агата Муцениеце является известной актрисой. Она уже больше 10 лет строит карьеру в кино. Многие зрители ее полюбили за роль в сериале «Закрытая школа». Она была в браке с Павлом Прилучным. Их считали одной из самых крепких пар, но вот уже два года супруги находятся в разводе.
Недавно Прилучный снова женился. Теперь он состоит в браке с Зепюр Брутян. При этом актер продолжает дружить с экс-женой. Он также поддерживает общение с детьми от первого брака: сыном Тимофеем и дочкой Мией.
А вот Муцениеце пока не торопится заводить новые отношения. Она стала еще больше работать и сниматься. Поклонники заметили, что актриса также постройнела и сменила стиль. На этот раз она устроила шопинг. Агата примерила четыре стильных наряда. Ей приглянулось струящееся платье плиссе с закрытым верхом.
А вот потом артистка примерила атласное платье с цветочным принтом, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. Образ она дополнила кардиганом зеленого цвета. Муцениеце решила, что это идеальный лук для свидания. А вот в темно-синем платье с узором она была готова пойти на родительское собрание.
«Здравствуйте, я на собрание! Дело в том, что я сижу во всех родительских чатах и в курсе всех событий. Уж поверьте мне», – шутливо заявила звезда.
Также экс-жена Прилучного поддержала тренд на яркие цвета. Она щегольнула в твидовом костюме с укороченным жакетом и юбкой-футляром. Актриса подчеркнула свои достоинства. Она выбрала лук цвета сочной травы, который в моде в этом сезоне.
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Также Агата рискнула примерить черный костюм с алыми цветами. Наряд в китайском стиле с жакетом на запах из шелка выгодно подчеркнул ее талию. Актриса пришла в восторг от наряда.
«Тебе опять все идет», – заявила хозяйка бренда Оксана Лаврентьева.
Поклонники тоже восхитились образами. Многие отметили, что Муцениеце выглядит ярко и модно.