Яркий костюм, платье миди: Агата Муцениеце показала четыре стильных образа на осень

Также экс-жена Прилучного поддержала тренд на яркие цвета. Она щегольнула в твидовом костюме с укороченным жакетом и юбкой-футляром. Актриса подчеркнула свои достоинства. Она выбрала лук цвета сочной травы, который в моде в этом сезоне.

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