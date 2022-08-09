«Максимально в тренде»: Нетребко в модном мини-платье и с авоськой покрасовалась на улицах Вероны

Анна Нетребко может похвастаться не только выдающимися вокальными данными, но и огромной коллекцией нарядов. Она выступает на концертах и в рамках оперных постановок. Артистка не боится быть яркой.
В 50 лет она продолжает гастролировать. Хотя не так давно свой график ей пришлось изменить. Некоторые театры перестал с ней сотрудничать.
Но этим летом Анна приехала в Италию. Она успевает отдыхать с семьей, а также давать концерты. Накануне певица в вечернем платье щегольнула с мужем Юсифом Эйвазовым в Вероне.
Там же она выступила для публики. Артистка вечерами работает, а днем гуляет и наслаждается жаркой погодой. На этот раз, фанаты восхитились ее нарядом.
На прогулке Нетребко покрасовалась в платье-рубашке с ярким цветочным принтом. Короткий наряд дополнили алые шорты, шляпка и авоська. Она сделала акцент на стройных ногах и своем загаре. Певица вышла на променад в Вероне.
Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. А модельер Наз Маер в беседе с сайтом Teleprogramma.pro отметил, в чем она допустила ошибку.
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Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
«Сейчас длина мини, особенно экстремальное мини максимально в тренде. Если ноги в хорошей физической форме, то почему их не показать даже в 60 лет?
Цветочный принт в моде каждое лето. Более того, даже в осенне-зимних коллекциях можно найти флористичные мотивы.
В общем по теории - достойный комплект, по факту - без меры. Здесь всего тумач: цвета, аксессуаров и голого тела. Когда показываешь ноги, закрывай грудь. Когда выбираешь сочное платье, обыграй аксессуарами натуральной гаммы. Иначе будешь выглядеть, как Нетребко», – высказался эксперт.
Справка Teleprogramma.pro
Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».
Наз Маер. Фото: Teleprogramma.pro