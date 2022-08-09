«Максимально в тренде»: Нетребко в модном мини-платье и с авоськой покрасовалась на улицах Вероны

Анна Нетребко может похвастаться не только выдающимися вокальными данными, но и огромной коллекцией нарядов. Она выступает на концертах и в рамках оперных постановок. Артистка не боится быть яркой.

В 50 лет она продолжает гастролировать. Хотя не так давно свой график ей пришлось изменить. Некоторые театры перестал с ней сотрудничать.