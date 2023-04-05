«Идеальное решение»: Бородина показала модный костюм с эффектом стройности для особенного вечера

Накануне Ксения решила отправиться в театра. Она похвасталась обновками. Телеведущая облачилась в черный костюм в тонкую полоску. Она предпочла жакет прямого кроя на одной пуговице и брюки клеш. Светская львица акцентными сделала туфли и сумку в сочном розовом оттенке. Бородина похвасталась укладкой с начесом и пышным хвостом.

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