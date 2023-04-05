«Идеальное решение»: Бородина показала модный костюм с эффектом стройности для особенного вечера

Ксения Бородина уже много лет ведет популярное шоу «Дом-2». Она не скрывает, что стала богатой и знаменитой. Теперь Ксения частая гостья на тусовках и красных дорожках. Также она любит путешествовать и регулярно устраивает шопинг в Европе. На наряды звезда готова тратить сотни тысяч рублей.
Накануне Ксения решила отправиться в театра. Она похвасталась обновками. Телеведущая облачилась в черный костюм в тонкую полоску. Она предпочла жакет прямого кроя на одной пуговице и брюки клеш. Светская львица акцентными сделала туфли и сумку в сочном розовом оттенке. Бородина похвасталась укладкой с начесом и пышным хвостом.
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Для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила имидж-стилист Алсу Арна.
«Костюм в вертикальную полоску однозначно стройнит. Ксения в этом не особо нуждается, так как обладает стройной фигурой. А вот добавить несколько сантиметров роста – вполне можно. Поэтому вертикальная полоска на черном брючном костюме, который тоже выстраивает цветовую вертикаль, как раз идеальное решение, особенно для похода в театр.
Великолепно звучит контраст и по цвету, и по настроению сумки и обуви. Брутальный мужской костюм, достаточно брутальные часы, тоже из мужского гардероба, и маленькая сумочка, туфельки в девчачьем розовом цвете. Объем волос, высокий хвост тоже про юности и молодость. Хороший контраст цвета и стилей. Ксении идет образ», – высказалась эксперт.
Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды
Справка Teleprogramma.pro:
Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете «Теория Моды», а также в бизнесс-школе для дизайнеров Fashion Factory School и прошла множество аналогичных курсов. С 2005 по 2008 годы работала в Италии, затем продолжила в Москве.