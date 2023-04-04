«Кэжуал шик»: Бородина отметилась в трендовом пальто-жакете цвета Барби и джинсах с эффектом стройности

Ксения Бородина уже много лет работает на телевидении. Она привыкла к тому, что постоянно находится в центре внимания. Ведущая «Дома-2» регулярно пополняет гардероб, чтобы выглядеть стильно. Недавно она даже устроила шопинг в Париже. В свои 40 лет звезда старается выглядеть привлекательно.
Накануне Ксения отправилась по делам. Она похвасталась лифтолуком. Телеведущая облачилась в футболку с принтом и джинсы с высокой посадкой, которые скрывают живот. Лук она дополнила пальто-жакетом в цвете Барби. А вот сумку Бородина выбрала нейтрального цвета. Она также сделала макияж с розовыми оттенками.
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Поклонники отметили, что ей идут такие цвета. А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.
«Модный, стильный образ в контрастном стиле Кэжуал шик.. "Кэжуал шик" – один из самых популярных стилей, совмещающий воедино повседневность и праздник, поскольку он объединяет в одном образе (комплекте) удобную повседневную одежду из стиля "Кэжуал" с одеждой или аксессуарами элегантного классического стиля, или праздничного "гламурного" стиля (перья, пайетки...), а также, когда объединяется повседневная удобная одежда с одеждой или аксессуарами премиальных брендов.
Если не скатиться в безвкусицу, а соблюсти гармонию, то получаются контрастные, эффектные аутфиты, удобные и яркие.
Вот и у Ксении получился яркий образ, где акцентом выступает насыщенный розовый цвет, который очень идет брюнеткам Все красно-розовые оттенки в модных фаворитах и своим присутствием уже добавляют модного градуса. В этом году деловой стиль подвинул спортивную расслабленность и ввел в моду классический стиль и элегантность. Жакет как раз и придает образу элегантности, формы (четкими линиями) и статуса.
Сумочка поддерживает нотку "шик" в стилистике образа, жаль, что не вижу обуви, поскольку обувь имеет большое значение. Ну а джинсы с футболкой — представители "кэжуал стиля", настраивающие весь образ на удобство, комфорт и повседневность.
Мне понравился фасон жакета. В нем модный не только цвет, но и фасон, свободный и, одновременно, слегка приталенный, женственный. Можно было бы подвернуть рукава жакета, чтобы поддержать нотку повседневности "кэжуал стиля", но все зависит от обуви. Если обувь удобная, то да, а если элегантная, утонченная, то рукава подворачивать не нужно», – высказалась эксперт.
Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды
Справка Teleprogramma.pro:
Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.
Лариса Тимиряева. Фото: Teleprogramma.pro