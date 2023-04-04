«Кэжуал шик»: Бородина отметилась в трендовом пальто-жакете цвета Барби и джинсах с эффектом стройности

Вот и у Ксении получился яркий образ, где акцентом выступает насыщенный розовый цвет, который очень идет брюнеткам Все красно-розовые оттенки в модных фаворитах и своим присутствием уже добавляют модного градуса. В этом году деловой стиль подвинул спортивную расслабленность и ввел в моду классический стиль и элегантность. Жакет как раз и придает образу элегантности, формы (четкими линиями) и статуса.

Сумочка поддерживает нотку "шик" в стилистике образа, жаль, что не вижу обуви, поскольку обувь имеет большое значение. Ну а джинсы с футболкой — представители "кэжуал стиля", настраивающие весь образ на удобство, комфорт и повседневность.

Мне понравился фасон жакета. В нем модный не только цвет, но и фасон, свободный и, одновременно, слегка приталенный, женственный. Можно было бы подвернуть рукава жакета, чтобы поддержать нотку повседневности "кэжуал стиля", но все зависит от обуви. Если обувь удобная, то да, а если элегантная, утонченная, то рукава подворачивать не нужно», – высказалась эксперт.