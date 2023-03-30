Бородина в платье с откровенным декольте не скрыла свои округлости: засветила выпирающий животик

Ксения Бородина уже много лет строит карьеру на телевидении. Она стала богатой и знаменитой, когда начала вести шоу «Дом-2». Теперь Ксения все реже появляется на съемочной площадке. Она много путешествует, посещает светские мероприятия и устраивает шопинг в Европе. Звезда лишь недавно вернулась из Франции, где каталась на лыжах и покупала себе новые наряды.
После развода с Курбаном Омаровым Ксения предпочитает не говорить о личной жизни. 40-летняя звезда заверяет, что о своих мужчинах больше не скажет ни словам, но букетами она хвастаться не перестала.
А 29 марта Бородина появилась на фотосессии. Она предстала в салатовом платье-футляре с рукавами-фонариками. Телеведущая засветила откровенное декольте. Также она не утаила выпирающий животик.
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Поклонники стали бурно обсуждать формы знаменитости. «Кто-то много кушал», «Такая сочная стала», «Животик, или мне показалось?», «Просто шик», «С каждым разом грудь все больше внимания привлекает», «Какая вы красивая», «Платье вам очень к лицу», «Ох, что за чикуля», — стали писать в Сети.