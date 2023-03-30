Бородина в платье с откровенным декольте не скрыла свои округлости: засветила выпирающий животик

После развода с Курбаном Омаровым Ксения предпочитает не говорить о личной жизни. 40-летняя звезда заверяет, что о своих мужчинах больше не скажет ни словам, но букетами она хвастаться не перестала.

А 29 марта Бородина появилась на фотосессии. Она предстала в салатовом платье-футляре с рукавами-фонариками. Телеведущая засветила откровенное декольте. Также она не утаила выпирающий животик.

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