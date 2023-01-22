«Невероятно хороша собой»: Подольская в белоснежном платье миди предстала на отдыхе перед Пресняковым

Для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценил модельер Наз Маер.

«Наташа Подольская, как всегда, невероятно хороша собой. С такой яркой внешностью и идеальной фигурой она может позволить себе очень многое, если не все. Но чаще Подольская выбирает базовые вещи, в знак бунтарства приправляя их яркими цветами.

В этот раз перед нами вечернее платье длины миди. Оно максимально универсально. В будущем правильными украшениями и босоножками, получится вечерний образ, достойный светского раута.

В настоящем босые ноги Наташи навевают мысли о пляже. Да, в таком луке после захода солнца можно отправится на романтическую прогулку вдоль морского побережья», – высказался эксперт.