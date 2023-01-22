«Невероятно хороша собой»: Подольская в белоснежном платье миди предстала на отдыхе перед Пресняковым

Наталья Подольская много лет выступает на сцене. Она успела завоевать не только любовь публики, но и сердце Владимира Преснякова. Пара вместе больше 10 лет. Артистка подарила избраннику сыновей: Артемия и Ивана. При этом она старается следить за внешностью и в 40 лет может похвастаться стройностью.
Недавно Подольская устроила романтичный отпуск. Вместе с мужем она улетела на Мальдивы. С собой на курорт певица взяла много нарядов. Очередной вечер был уединенный, поэтому артистка нарядилась в белое платье миди с воротом хомутом. Она подчеркнула свою изящную фигуру и отказалась от обуви. Наталья покрасовалась перед Пресняковым.
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Для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценил модельер Наз Маер.
«Наташа Подольская, как всегда, невероятно хороша собой. С такой яркой внешностью и идеальной фигурой она может позволить себе очень многое, если не все. Но чаще Подольская выбирает базовые вещи, в знак бунтарства приправляя их яркими цветами.
В этот раз перед нами вечернее платье длины миди. Оно максимально универсально. В будущем правильными украшениями и босоножками, получится вечерний образ, достойный светского раута.
В настоящем босые ноги Наташи навевают мысли о пляже. Да, в таком луке после захода солнца можно отправится на романтическую прогулку вдоль морского побережья», – высказался эксперт.
Наталья Подольская. Фото: соцсети звезды
Справка Teleprogramma.pro
Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».
Наз Маер. Фото: Teleprogramma.pro