Даже бабушкин плед стащили: Подольская показала, что устраивают дома сыновья-озорники Преснякова

На этот раз дома у супругов собрались родные. Они скромно отметили Старый Новый год. Подольская даже не стала наряжаться. Она показала, как кормит младшего сына. Пока иван пил из бутылочки, она стала петь песню. А когда артистка выхватила бутылочку и подставила ложку с кашей, то мальчик засмеялся и снова потребовал отдать бутылочку. Он не повелся на мамины хитрости.

А вечером Артемий стал играть с братом. Он взял бабушкин плед, накрыл им машинку и посадил Ваню сверху. Сын Преснякова катал брата.

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