Даже бабушкин плед стащили: Подольская показала, что устраивают дома сыновья-озорники Преснякова

Наталья Подольская уже много лет выступает на сцене. Она также снимается для шоу и ведет свою передачу. Певица в 40 лет не перестает следить за фигурой и часто выходит в свет с мужем Владимиром Пресняковым. У пары подрастают сыновья: семилетний Артемий и двухлетний Иван. Звезда порой посвящает выходные семье.
На этот раз дома у супругов собрались родные. Они скромно отметили Старый Новый год. Подольская даже не стала наряжаться. Она показала, как кормит младшего сына. Пока иван пил из бутылочки, она стала петь песню. А когда артистка выхватила бутылочку и подставила ложку с кашей, то мальчик засмеялся и снова потребовал отдать бутылочку. Он не повелся на мамины хитрости.
А вечером Артемий стал играть с братом. Он взял бабушкин плед, накрыл им машинку и посадил Ваню сверху. Сын Преснякова катал брата.
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Ваня был даже в шапке, словно собрался гулять. Наталья умилилась тому, как играют дети.
«Бабушка, они твой плед портят», – предупредила певица.
Поклонники восхитились спокойствию артистки. Многие назвали ее хорошей мамой. «Вот это веселье», «Дети милые, когда придумывают игры», «Как Ваня задорно смеется», «Хитрые пацаны растут», «Полный дом смеха», — стали писать в Сети.
Наталья Подольская с сыновьями. Фото: соцсети звезды