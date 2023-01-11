«Презентабельно подчеркивает фигурку»: Бузова в модном твидовом мини-платье алого цвета скрыла животик

Примечательно, что Ольга не смогла похудеть к Новому году. Однако она выбирает наряды, которые подчеркивают ее формы. Для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Образ Ольги получился с налетом ретро, и усиливает этот эффект объемный высокий хвост с эффектом начеса и мягкими локонами. Но диссонирует ему обувь. Во-первых, она из другого стиля, а во вторых — спорит в ритме линий. У прически линии мягкие и плавные, скругленные, а обувь дерзкая, с шипами и острым носом.

Обувь и с платьем спорит. Посмотрите, какой плавный вырез горловины, он гармонично сочетается с прической, а то, что туфли в едином цвете с платьем, не спасает ситуацию: они из другого стиля. Само платье можно легко адаптировать как под ретростиль, так и под современный аутфит, поскольку в его основе лежит классика, которая не особо подвержена переменчивой моде, тем более платье-пиджак в тренде.

Единственное, что уводит его в ретро, так это разрез горловины. И если целью Ольги была создать ретрообраз в стиле 60-х, то нужно было просто надеть лодочки. Если создать контрастный модный образ, то нужно было бы сделать дерзкий прямой конский хвост в унисон с туфлями. А чтобы платье гармонично вписалось в в более дерзкий современный стиль, то добавить объемные серьги-кольца в золоте, и все.

А так платье очень идет Ольге, презентабельно подчеркивает ее фигурку и цвет в ее стиле. Но на деталях выстраивается стиль и целостное восприятие всего образа. Прошли времена, когда в моде были просто вещи, сейчас в моде стиль. Так что для меня, как для стилиста, образ не сложился», — высказалась эксперт.