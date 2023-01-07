«Да! Я выйду замуж!»: Бузова сделала неожиданное заявление в Рождество

Сочельник Ольга провела в Минске. Она снялась для шоу «Фактор. By». А чуть раньше телеведущая похвасталась, что сходила на свидание. Рождественскую ночь она решила не упускать и устроила гадание.

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