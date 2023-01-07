«Да! Я выйду замуж!»: Бузова сделала неожиданное заявление в Рождество

Ольга Бузова не скрывает, что давно добилась успеха. Она является одной из самых известных телеведущих в стране. Артистка даже обзавелась квартирой в Москве. Но пока она не нашла себе жениха. После развода с Дмитрием Тарасовым и тяжелым расставанием с Давой личная жизнь звезды не складывается.
Сочельник Ольга провела в Минске. Она снялась для шоу «Фактор. By». А чуть раньше телеведущая похвасталась, что сходила на свидание. Рождественскую ночь она решила не упускать и устроила гадание.
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«Итак, мы подготовили 10 стаканчиков, в каждый положили по желанию, и теперь я вытяну то, что исполнится в 2023 году. Итак, я уже много путешествую и купила квартиру, как мечтала, теперь, надеюсь, что выйду замуж, – разворачивая бумажку с пожеланием, говорит Бузова. – Да!!! Я выйду замуж! ААА!!»
Пользователи Сети поразились тому, как обрадовалась Ольга. Ей скоро исполнится 37 лет. Она не скрывает, что очень мечтает о семье. Ранее артистка даже заверяла, что возьмет ребенка из детского дома, если к 35 года сама не родит, но пока она не сделала это. Однако в ее новой квартире есть все для малыша.