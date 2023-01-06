Ольга Бузова в топе-бюстье и лосинах предстала на публике: утянула взбитые бедра и скрыла живот

Ольга Бузова уже давно стала знаменитой. Она предпочитает вести передачи и шоу, а также выступает с концертами. В 36 лет телеведущая заработала целое состояние и перебралась в свою новую квартиру в Москве. А вот похудеть к Новому году она не успела, как и выйти замуж. Однако звезда уверена, что своих целей еще достигнет.
Даже в январе у Ольги расписан каждый день. Она уже успела выступить в Ереване и сходить на свидание в Минске. Теперь артистка появилась на съемках шоу «Фактор. By», где она является членом жюри. Для такого случая блондинка часто выбирала эффектные платья, но на этот раз она предстала в тугих лосинах и топе-бюстье с поясом. Бузова подчеркнула свои взбитые бедра и скрыла живот.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Однако ее наряд многие подвергли критике и назвали несуразным. «Тут все мимо!», «Зачем такие лосины! Трусики даже зажевало», «Ну вроде фигура нарисовалась, но топ словно из сундука бабушки», «Оля, смени стилиста!», «Кто ее так одел? А эта кучка на голове! Я не могу», — стали писать в Сети.