Ольга Бузова в топе-бюстье и лосинах предстала на публике: утянула взбитые бедра и скрыла живот

Даже в январе у Ольги расписан каждый день. Она уже успела выступить в Ереване и сходить на свидание в Минске. Теперь артистка появилась на съемках шоу «Фактор. By», где она является членом жюри. Для такого случая блондинка часто выбирала эффектные платья, но на этот раз она предстала в тугих лосинах и топе-бюстье с поясом. Бузова подчеркнула свои взбитые бедра и скрыла живот.

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