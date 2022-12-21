«Все основные тренды сезона»: Бузова в леопардовой шубке и кожаных брюках-трубах щегольнула на прогулке

Ольга Бузова является одной из самых известных персон в России. Она продолжает вести передачи и выступать на сцене. Артистка старается всегда выглядеть броско. Для съемок она выбирает эффектные платья. А в обычной жизни телеведущая привыкла носить брендовые и удобные вещи. В декабре у нее особенно много поездок и съемок.
На этот раз Ольга решила похвастаться лифтолуком. Она была без макияжа. Певица облачилась в брюки-дудочки из кожи и леопардовую шубу. Наряд дополнили остроносые сапоги. В руках артистка держала Saint Laurent. Бузова призналась, что в восторге от своего зимнего образа. Вечером она вернулась домой уже с кудряшками.
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А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценил концептмейкер Александр Осипов.
«Образ Ольги Бузовой максимально актуальный. Здесь представлены все основные тренды сезона - кожа, искусственный мех и хищный принт.
Но самое главное, что на Ольге одежда сидит великолепно. Благодаря минимальному цветовому разнообразию, разница фактур сморится еще гармоничнее.
Даже не знаю, что еще добавить. Только то, что конский хвост больше подходит этому образу, чем струящиеся локоны», – высказался эксперт.
Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды
Справка Teleprogramma.pro:
Александр Осипов — концептмейкер. Он уже много лет занимает пьедестал популярных в Европе и Азии авторитетнейших мастеров. Выполняя дизайн предметов мебели, одежды, различных элементов декора Александр успел поработать с очень известными и именитыми мировыми брендами. Его творчество невозможно спутать ни с чем, а неповторимый почерк ощущается даже в мельчайших деталях его уникальных творений.
Александр Осипов. Фото: Teleprogramma.pro