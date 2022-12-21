«Все основные тренды сезона»: Бузова в леопардовой шубке и кожаных брюках-трубах щегольнула на прогулке

На этот раз Ольга решила похвастаться лифтолуком. Она была без макияжа. Певица облачилась в брюки-дудочки из кожи и леопардовую шубу. Наряд дополнили остроносые сапоги. В руках артистка держала Saint Laurent. Бузова призналась, что в восторге от своего зимнего образа. Вечером она вернулась домой уже с кудряшками.

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