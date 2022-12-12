Бузова в воздушном платье со шлейфом очаровала Воробьева: осыпал поцелуями на публике

На этот раз Ольга снова преобразилась для съемок. Она решила покрасоваться в воздушном сиреневом платье с прозрачной юбкой со шлейфом и корсетом. Ей сделали объемный пучок и макияж с акцентом на глаза. Бузова оказалась перед Алексеем Воробьевым, который стал режиссером новогоднего мюзикла. Он поцеловал не только ее руку.

«Пришел режиссер ко мне. Вы точно режиссер? Пришел режиссер ко мне! Мне нужна главная роль! Какой ты красивый все-таки мужчина», — заявила звезда.

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