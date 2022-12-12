Бузова в воздушном платье со шлейфом очаровала Воробьева: осыпал поцелуями на публике

Ольга Бузова уже много лет работает на телевидении и часто выбирает яркие образы для съемок и выходов в свет. На этот раз она активно участвует в новогодних съемках. Недавно телеведущая снялась в «СамоИронии судьбы» с Филиппом Киркоровым.
На этот раз Ольга снова преобразилась для съемок. Она решила покрасоваться в воздушном сиреневом платье с прозрачной юбкой со шлейфом и корсетом. Ей сделали объемный пучок и макияж с акцентом на глаза. Бузова оказалась перед Алексеем Воробьевым, который стал режиссером новогоднего мюзикла. Он поцеловал не только ее руку.
«Пришел режиссер ко мне. Вы точно режиссер? Пришел режиссер ко мне! Мне нужна главная роль! Какой ты красивый все-таки мужчина», — заявила звезда.
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Поклонники были сражены образом Ольги. Другие сразу подметили, что она бы хорошо смотрелась рядом с Воробьевым.
«А какая пара», «Платье сказочное», «Хоть что-то красивое снимают», «Ох, какой он нежный кавалер», «Ну все, Оля растаяла», «Леша должен сыграть принца», «Это интригующе», «Какой наряд! О-ля-ля», — стали писать в Сети.