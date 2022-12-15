Ольга Бузова рассказала, как на самом деле относится к своему участию в «СамоИронии судьбы!»

Вокруг фильма «СамоИрония судьбы!», который будет показан в новогодние праздники, кипят нешуточные страсти. Одни уверены, что картину ждет громкий провал, другие считают: классику обязательно надо переснимать, чтобы ее узнали и полюбили новые поколения.

Свое мнение высказала и Ольга Бузова, исполнившая в «СамоИронии судьбы!» роль невесты Лукашина, Гали. Певица сказала, что очень любит удивлять зрителей и что главное для нее — дарить положительные эмоции. А «СамоИрония судьбы!», по ее словам, — особенный подарок.