Провальный образ: 64-летняя Юдашкина в платье-футляре изумрудного цвета и сапожках вышла в свет

Примечательно, что Марина зачастую носит наряды, которые сражают публику. А вот на днях она появилась на открытии Концертного зала Арена. Для такого случая жена маэстро облачилась в платье-футляр изумрудного цвета с тонким поясом и черные сапоги. Она подчеркнула свою фигуру. Многие поклонники были поражены тому, как выглядит Юдашкина в 64 года.

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