Провальный образ: 64-летняя Юдашкина в платье-футляре изумрудного цвета и сапожках вышла в свет

Валентин Юдашкин уже давно прославился, как кутюрье. Он создает наряды, которые носят именитые персоны. Примечательно, что его главной поддержкой и опорой является жена Марина. Она не только трудится на Модный дом, но и поддерживает семейный очаг. Обычно супруги вместе посещают театры, музеи и рестораны.
Примечательно, что Марина зачастую носит наряды, которые сражают публику. А вот на днях она появилась на открытии Концертного зала Арена. Для такого случая жена маэстро облачилась в платье-футляр изумрудного цвета с тонким поясом и черные сапоги. Она подчеркнула свою фигуру. Многие поклонники были поражены тому, как выглядит Юдашкина в 64 года.
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Марина Юдашкина. Фото: соцсети звезды
Для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист-имиджмейкер Диана Плиско.
«Фигура у Марины Юдашкиной прекрасная! Она худая, стройная. Но если мы говорим про моду и стиль, то платье абсолютно базовое, классическое, длины ниже коленок. Такие платья давно устарели, они не интересные.
Плюс такая длинна под черные сапоги, которые тоже абсолютно не модные. Мне кажется, не очень удачное платье в сочетание с этой обувью. Можно было бы выбрать что-то интереснее. Сейчас есть много ярких решений. Здесь такая классика, которая давно устарела», – высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Диана Плиско — стилист-имиджмейкер, дизайнер одежды, автор и ведущая проектов о моде и силе на YouTube-канале. Образование: дизайнер одежды, персональный стилист, fashion-стилист. Опыт работы в сфере моды 10 лет.
Диана Плиско. Фото: Teleprogramma.pro