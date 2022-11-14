«Уютный вечер»: Марина Юдашкина в элегантном белоснежном пальто устроила семейный ужин с мужем и родными

Валентин Юдашкин много лет одевает звезд отечественного шоу-бизнеса. В его нарядах блистали Алла Пугачева, Филипп Киркоров и другие известные персоны. Маэстро уже давно живет в роскошном особняке с женой Мариной, которая является его главной поддержкой и опорой. В гостях у них часто бывают внуки Аркадий и Анатолий. В этом году дочка кутюрье родила дочку Агату Ариеллу.
В последнее время Юдашкин нечасто появляется. Его близкая подруга Алла Борисовна уехала, поэтому модельер все чаще ужинает с женой вдвоем в ресторане. Но накануне им удалось собрать родных, чтобы провести с ними уютный вечер.
На этот раз Марина облачилась в черные брюки и сливочный кардиган. Изюминкой образа стало белоснежное пальто. Юдашкин предстал в костюме песочного цвета и пуховике-дутике. С ними были родные. За столиком в ресторане собрались три блондинки.
«Уютный вечер в кругу семьи!» — написала жена модельера.
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Марина Юдашкина с мужем и родными. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились парой. Многие осыпали комплиментами Марину. В 63 года она смогла впечатлить своими моложавым видом.
«Вы все прекрасны», «Как приятно видеть ваши улыбки», «Валентин выглядит прекрасно», «Какие элегантные блондинки», «Так трогательно», — прокомментировали пост подписчики.