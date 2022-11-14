«Уютный вечер»: Марина Юдашкина в элегантном белоснежном пальто устроила семейный ужин с мужем и родными

На этот раз Марина облачилась в черные брюки и сливочный кардиган. Изюминкой образа стало белоснежное пальто. Юдашкин предстал в костюме песочного цвета и пуховике-дутике. С ними были родные. За столиком в ресторане собрались три блондинки.

«Уютный вечер в кругу семьи!» — написала жена модельера.

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