В белой гамме: жена Валентина Юдашкина стильно нарядила новогоднюю елку в своем особняке

Валентин Юдашкин уже много лет развивает свой дом моды. В его нарядах щеголяют именитые персоны — от Лариса Долиной до Филипп Киркорова. Примечательно, что он уже давно счастлив в браке с Мариной, которая стала его главной поддержкой и опорой. Она всегда сопровождает его на светских раутах и порой первая примеряет его творения.
На этот раз Марина решила похвастаться тем, как украсила новогоднюю елку в своем с мужем особняке. Она многое делает сама. Светская львица даже скамейки для сада сделала сама. В этом году она украсила елку в белых тонах.
Елка была словно запорошена снегом, а на ее ветках оказались елочные игрушки разных форм. Белые игрушки разбавили также украшения в нежном оттенке «Тиффани». На ветках также можно увидеть цветы.
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Поклонники восхитились главным символом Нового года. Многие стали писать комплименты Марине.
«В воздухе витает запах Нового года», «Красота получилась», «Очень нежная елочка», «Это шикарно», «Приятно смотреть на такие виды», «Елочка просто роскошная», «Ох, ослепляющий белый», — стали писать подписчики.
Елка Марины Юдашкиной. Фото: соцсети