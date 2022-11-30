В белой гамме: жена Валентина Юдашкина стильно нарядила новогоднюю елку в своем особняке

На этот раз Марина решила похвастаться тем, как украсила новогоднюю елку в своем с мужем особняке. Она многое делает сама. Светская львица даже скамейки для сада сделала сама. В этом году она украсила елку в белых тонах.

Елка была словно запорошена снегом, а на ее ветках оказались елочные игрушки разных форм. Белые игрушки разбавили также украшения в нежном оттенке «Тиффани». На ветках также можно увидеть цветы.

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