Белоснежный монохром: Лариса Долина в модном пуховике и кроссовках приехала в Кремлевский дворец

Лариса Долина не так давно отметила свое 67-летие. Она продолжает давать концерты и сниматься для телевизионных шоу. Певица следит за фигурой и не перестает экспериментировать с образами. Она недавно в платье с бахромой выступила на «Золотом граммофоне». В ее гардеробе есть и броские брючные костюмы.
На днях Лариса Александровна появилась в Кремлевском дворце. Она облачилась в пуховик-пальто белоснежного цвета и кроссовки. Певица подчеркнула стройные ноги. С собой она вязла сумку-шоппер кремового цвета.
А вот для выступления артистка выбрала лаконичное черное платье в пол. Наряд позволил ей подчеркнуть изящный силуэт.
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Для сайта Teleprogramma.pro ее повседневный лук и концертный образ оценил модельер Наз Маер.
«Образы Ларисы Долиной на этих кадрах несколько настораживают. В них замечательно все. Плохо в них только Долиной. Почему-то она выбирает вещи, которые ей совершенно не идут.
По цветотипу Ларисе не идут белые, черные и многие «нейтральные» цвета вроде бежевого, капучино и тд. Эти оттенки придают нотки болезненности ее лицу, что мы и видим на видео.
Лариса Долина. Фото: соцсети звезды
К тому же, пуховик и кроссовки не идут не фигуре. Так модно выйти в булочную за круассанами, но для публичного мероприятия стоит тщательнее выбирать наряды. Безусловно здесь куда более удачно смотрелись бы классические пальто и ботильоны и шпильке.
Можно даже добавить шляпку. Что касается сумки и обуви, то нейтральные цвета им не мешают. Их следует исключить из зоны лица. То есть отдавать предпочтение верблюжьему, припыленным оттенкам ярких цветов.
Концертный наряд с точки зрения визуальной коррекции выглядит очень хорошо, но цвет мрачный, певице не идет. Выглядит траурно», – высказался эксперт.
Лариса Долина. Фото: соцсети звезды
Справка Teleprogramma.pro:
Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».
Наз Маер. Фото: Teleprogramma.pro