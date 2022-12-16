Белоснежный монохром: Лариса Долина в модном пуховике и кроссовках приехала в Кремлевский дворец

На днях Лариса Александровна появилась в Кремлевском дворце. Она облачилась в пуховик-пальто белоснежного цвета и кроссовки. Певица подчеркнула стройные ноги. С собой она вязла сумку-шоппер кремового цвета.

А вот для выступления артистка выбрала лаконичное черное платье в пол. Наряд позволил ей подчеркнуть изящный силуэт.

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