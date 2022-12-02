«Ноги кажутся бесконечными»: 67-летняя Долина в трендовом костюме с пайетками предстала на красной дорожке

В последнее время Долина часто носит силуэтные или короткие платья. Она не скрывает, что любит сама делать украшения. На днях певица выступила во дворце «Мегаспорт», где покрасовалась на красной дорожке радиостанции «Шансон».

Для выхода в свет Лариса Александровна выбрала черный костюм с пайетками. Брюки клеш подчеркнули ее ноги. Топ с блеском и убранные волосы завершали образ. Яркий макияж с акцентом на губы добавлял градуса.

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