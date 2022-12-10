В стиле кабаре: Лариса Долина в платье макси с бахромой щегольнула на премии «Золотой граммофон»

Лариса Долина уже давно стала популярной певицей. Она продолжает выпускать новые треки и даже зачастую поет с молодыми исполнителями. В 67 лет артистка не перестает удивлять поклонников и коллег. Она смогла феноменально похудеть, сменила гардероб и теперь выступает даже в мини-платьях.
Примечательно, что 10 декабря в Москве состоялась премия «Золотой граммофон». На мероприятии собрались артисты. Многие отдали предпочтение нарядам в черном цвете от Анны Семенович до Любови Успенской.
Долина тоже щегольнула на ковровой дорожке в черном платье. Она выбрала наряд макси по фигуре с бахромой. Наряд подчеркнул ее изящные формы. Она сделала небрежную укладку.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Лариса Долина. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Публика была восхищена моложавым видом артистки и ее нарядом в стиле кабаре. Лариса Александровна этим вечером заполучила еще одну премию в свою коллекцию. В Сети стали писать, что певица выбрала одно из самых элегантных платьев для «Золотого граммофона».
Лариса Долина. Фото: соцсети звезды