В стиле кабаре: Лариса Долина в платье макси с бахромой щегольнула на премии «Золотой граммофон»

Примечательно, что 10 декабря в Москве состоялась премия «Золотой граммофон». На мероприятии собрались артисты. Многие отдали предпочтение нарядам в черном цвете от Анны Семенович до Любови Успенской.

Долина тоже щегольнула на ковровой дорожке в черном платье. Она выбрала наряд макси по фигуре с бахромой. Наряд подчеркнул ее изящные формы. Она сделала небрежную укладку.

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