Мгновенно стройнит: 51-летняя Кудрявцева в струящемся платье с мерцающим корсетом предстала на съемках

Лера Кудрявцева из года в год ведет праздничные концерты и премии. В декабре у нее прибавляется работы. Отметим, что блондинка в 51 год может похвастаться стройной фигурой. Она снимается в элегантных платьях и ярких костюмах. Даже бывший возлюбленный Сергей Лазарев каждый раз осыпает ее комплиментами при встрече.
На этот раз Кудрявцева появилась на новогодних съемках. Она выбрала для такого случая черное струящееся платье с разрезами на плечах и корсете из страз и жемчуга. Наряд выгодно подчеркнул ее талию. Лера подбирала подол, когда щеголяла по коридору. Каблуки дополнили ее новогодний аутфит. Ей сделали макияж с акцентом на глаза.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Лера. А для сайта Teleprogramma.pro ее образ оценил концептмейкер Александр Осипов.
«На Лере красивый концертный наряд, но в силу лаконичности, он может быть использован и для выходов в свет по торжественному случаю.
Это простое черное платье, элегантного силуэта. Праздничность ему придает декоративный корсет, расшитый бусинами.
Все великолепно. Шикарная длина, мне кажется, что там имеется даже небольшой шлейф. Рост вытянули, фигуру сделали еще более стройной. Бусины шикарно играют с макияжем. И нарядно, и современно, и без перебора», – высказался эксперт.
Лера Кудрявцева. Фото: соцсети звезды
Справка Teleprogramma.pro:
Александр Осипов — концептмейкер. Он уже много лет занимает пьедестал популярных в Европе и Азии авторитетнейших мастеров. Выполняя дизайн предметов мебели, одежды, различных элементов декора Александр успел поработать с очень известными и именитыми мировыми брендами. Его творчество невозможно спутать ни с чем, а неповторимый почерк ощущается даже в мельчайших деталях его уникальных творений.
Александр Осипов. Фото: Teleprogramma.pro