Мгновенно стройнит: 51-летняя Кудрявцева в струящемся платье с мерцающим корсетом предстала на съемках

На этот раз Кудрявцева появилась на новогодних съемках. Она выбрала для такого случая черное струящееся платье с разрезами на плечах и корсете из страз и жемчуга. Наряд выгодно подчеркнул ее талию. Лера подбирала подол, когда щеголяла по коридору. Каблуки дополнили ее новогодний аутфит. Ей сделали макияж с акцентом на глаза.

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