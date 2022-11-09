Сама элегантность: 54-летняя Стриженова в юбке макси и жакете цвета «Тиффани» появилась на красной дорожке

Екатерина Стриженова является одной из самых известных телеведущих в России. Многие встречают день, включая передачу «Доброе утро», которую она ведет. Также артистка играет в театре. Обычно свободное время она посвящает семье. Телеведущая помогает растить внука Петра. Этой осенью звезда водила его на хоккей, футбол и в музеи.
На этот раз Стриженова решила отправиться на премьеру фильма «Волшебники». Она появилась в кинотеатре, чтобы увидеть фэнтези картину. Для красной дорожки артистка выбрала броский и женственный лук.
На публике Стриженова предстала в черной юбке макси и жакете оверсайз цвета «Тиффани». Она свой образ дополнила шарфом в тон, а обувь на шпильке визуально вытянула силуэт. Телеведущая завила волосы и собрала в пучок. Она придерживала лаконичную сумку. Екатерина с удовольствиям позировала фотографам.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Стриженова. Многие отметили, что лук не только выглядел стильно, но и омолодил ее.
«Шикарные цвета», «Какая вы красотка», «Очень стильно», «Обожаю ваши образы», «Просто дива», «Любуюсь вами», «Жакет особенно красив! Цвет вас молодит», — стали писать пользователи Сети.
Екатерина Стриженова. Фото: соцсети звезды