Сама элегантность: 54-летняя Стриженова в юбке макси и жакете цвета «Тиффани» появилась на красной дорожке

На публике Стриженова предстала в черной юбке макси и жакете оверсайз цвета «Тиффани». Она свой образ дополнила шарфом в тон, а обувь на шпильке визуально вытянула силуэт. Телеведущая завила волосы и собрала в пучок. Она придерживала лаконичную сумку. Екатерина с удовольствиям позировала фотографам.

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