«Выглядит дорого»: Алсу в молочном костюме с модной юбкой с разрезом сделала акцент на изящных щиколотках

Теперь артистка решила продемонстрировать новый универсальный лук. Она дефилировала за кулисами в молочном костюме с жилеткой и юбкой с разрезом. Наряд выгодно подчеркнул ее талию и позволил сделать акцент на изящных щиколотках. Образ дополняли мюли в тон на шпильке.

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