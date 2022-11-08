«Выглядит дорого»: Алсу в молочном костюме с модной юбкой с разрезом сделала акцент на изящных щиколотках

Алсу уже много лет выступает на публике. Она продолжает петь и даже участвует в телевизионных шоу. В свои 39 лет артистка может похвастаться стройной фигурой. И это при том, что она мама троих детей. Исполнительница хита «Зимний сон» всегда отличала женственными и элегантными нарядами. Многие ее считают иконой стиля.
Недавно Алсу выступила в праздничном концерте со Львом Лещенко. Тогда она предстала на сцене в алом струящемся платье с длинными рукавами. А в обычной жизни певица носит джинсы, кожаные брюки и твидовые жакеты.
Теперь артистка решила продемонстрировать новый универсальный лук. Она дефилировала за кулисами в молочном костюме с жилеткой и юбкой с разрезом. Наряд выгодно подчеркнул ее талию и позволил сделать акцент на изящных щиколотках. Образ дополняли мюли в тон на шпильке.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Алсу. А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила стилист-имиджмейкер Мария Рябова.
«Алсу верна своему стилю: женственна и элегантна. Белый монохромный образ выглядит «дорого» и подчеркивает яркую внешность и стройную фигуру певицы. Кстати, костюмные жилеты сейчас в тренде! Носить их можно как в паре с брюками, юбкой, так и, например, с джинсами.
Глубокий разрез на юбке придает нотку соблазнительности достаточно сдержанному ансамблю. Стильный образ девушка дополнила модными мюлями на каблуке в тон и изящными ювелирными украшениями», – высказалась эксперт.
Алсу. Фото: соцсети звезды
Справка Teleprogramma.pro:
Мария Рябова — дипломированный стилист-имиджмейкер. Прошла обучение в «Школе модных профессий Restyle», авторский курс «Стилист Pro» Алены Ли. Также Мария является экспертом в вопросах делового и светского протокола. Она работала в отделе протокола в крупной компании и дважды повышала квалификацию в вопросах делового протокола в РАНХиГС .
Мария Рябова. Фото: Teleprogramma.pro