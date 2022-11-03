Неожиданный дуэт: Алсу в струящемся алом платье в пол с рукавами-крыльями появилась на сцене Кремля

В Кремле состоялся концерт, посвященный Дню народного единства. Алсу выступила на публике вместе со Львом Лещенко. Она предстала в алом струящемся платье макси с королевскими рукавами-крыльями. Артистка сделала акцент на тонких щиколотках, танцуя на каблуках. Ее образ дополнял венок из красных роз.

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