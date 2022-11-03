Неожиданный дуэт: Алсу в струящемся алом платье в пол с рукавами-крыльями появилась на сцене Кремля

Алсу уже много лет строит карьеру. Она прославилась на всю страну, когда была еще совсем юной. Примечательно, что артистка и в 39 лет может похвастаться стройностью. При этом она является мамой троих детей: Сафины, Микеллы и Рафаэля. В этом году звезда успевала проводить время с семьей и принимать участие в новых проектах.
На этот раз Алсу приобрела множество новых нарядов. Она предпочитает выглядеть элегантно. Недавно на прогулке певица позировала в твидовом жакете и кожаных брюках. А вот для выступлений она выбирает яркие наряды.
В Кремле состоялся концерт, посвященный Дню народного единства. Алсу выступила на публике вместе со Львом Лещенко. Она предстала в алом струящемся платье макси с королевскими рукавами-крыльями. Артистка сделала акцент на тонких щиколотках, танцуя на каблуках. Ее образ дополнял венок из красных роз.
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В концерте также приняли участие: Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Валерия, Александр Буйнов, Олег Газманов и другие селебрити.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Алсу. Многие осыпали ее комплиментами. «Вот и русская красавица», «Какое роскошное платье», «Этот цвет вас особенно красит», «Очень красивая», «Вы вообще не стареете», — стали писать пользователи Сети.
Алсу и Лев Лещенко. Фото: кадр из эфира