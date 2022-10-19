«Выглядит изящно»: 67-летняя Лариса Долина в мерцающем мини-платье и модных сапогах предстала на сцене

На этот раз Долина приехала в Пермь. Она выбрала монохромный образ для выступления. Певица щегольнула в черном платье со сверкающими пойтетками и сапогах с широким голенищем в таком же стиле. Артистка снова сделала акцент на стройные ноги и подчеркнула талию. Выпрямленные волосы также визуально сделали ее стройнее.

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