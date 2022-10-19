«Выглядит изящно»: 67-летняя Лариса Долина в мерцающем мини-платье и модных сапогах предстала на сцене

Лариса Долина

Лариса Долина. Фото: Global Look Press

Певица для выступления выбрала монохромный наряд, который оценил модельер Наз Маер.

Лариса Долина уже давно покорила публику. Она много лет выступает на сцене. Артистку считают одной из лучших джазовых исполнительниц. также она преподает вокал и регулярно оказывается на телевидении. В 67 лет певица не перестает следить за внешностью  и не боится экспериментировать с образами. 

Этой осенью Лариса Александровна редко проводит время дома. Недавно она появилась на премьере документального фильма в стильном костюме с необычными брюками. А также она гастролирует, представая на публике в вечерних нарядах.

На этот раз Долина приехала в Пермь. Она выбрала монохромный образ для выступления. Певица щегольнула в черном платье со сверкающими пойтетками и сапогах с широким голенищем в таком же стиле. Артистка снова сделала акцент на стройные ноги и подчеркнула талию. Выпрямленные волосы также визуально сделали ее стройнее. 

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Поклонники осыпали комплиментами артистку. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценил модельер Наз Маер. 

«Очень красивый сценический образ, который идеально подходит джазовой певице. Маленькое черное платье никого не испортит, а когда это платье правильной длины и подходящего силуэта, то еще и украсит.

Пайетки подчеркивают темы джаза. Сапоги с широким голенищем модные, но при этом выглядит изящно. Не могу не отметить грамотную работу стилиста.

Украшение не шеи смотрится элегантно. И еще хочу отметить, что Долиной черный цвет идеи больше, чем белый», – высказался эксперт.

Лариса Долина. Фото: соцсети

Справка Teleprogramma.pro

Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».

Наз Маер. Фото:  Teleprogramma.pro

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