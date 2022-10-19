«Выглядит изящно»: 67-летняя Лариса Долина в мерцающем мини-платье и модных сапогах предстала на сцене

Лариса Долина уже давно покорила публику. Она много лет выступает на сцене. Артистку считают одной из лучших джазовых исполнительниц. также она преподает вокал и регулярно оказывается на телевидении. В 67 лет певица не перестает следить за внешностью и не боится экспериментировать с образами.
Этой осенью Лариса Александровна редко проводит время дома. Недавно она появилась на премьере документального фильма в стильном костюме с необычными брюками. А также она гастролирует, представая на публике в вечерних нарядах.
На этот раз Долина приехала в Пермь. Она выбрала монохромный образ для выступления. Певица щегольнула в черном платье со сверкающими пойтетками и сапогах с широким голенищем в таком же стиле. Артистка снова сделала акцент на стройные ноги и подчеркнула талию. Выпрямленные волосы также визуально сделали ее стройнее.
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Поклонники осыпали комплиментами артистку. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценил модельер Наз Маер.
«Очень красивый сценический образ, который идеально подходит джазовой певице. Маленькое черное платье никого не испортит, а когда это платье правильной длины и подходящего силуэта, то еще и украсит.
Пайетки подчеркивают темы джаза. Сапоги с широким голенищем модные, но при этом выглядит изящно. Не могу не отметить грамотную работу стилиста.
Украшение не шеи смотрится элегантно. И еще хочу отметить, что Долиной черный цвет идеи больше, чем белый», – высказался эксперт.
Лариса Долина. Фото: соцсети
Справка Teleprogramma.pro
Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».
Наз Маер. Фото: Teleprogramma.pro