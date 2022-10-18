«Очень любят француженки»: Стеша Маликова показала, как стильно носить свитер оверсайз с пальто и юбкой осенью

Стеша Маликова является дочкой Дмитрия Маликова и Елены Изаксон. Она не так давно окончила МГИМО. наследница певица запустила бренд одежды и теперь часто дает советы в области моды. Она носит как романтичные платья, так и джинсы с косухами. А этой осенью звезда успела похвастаться ярким пальто.
Если накануне Стеша отправилась в театр с папой, облачившись в блузке и пальто, то теперь она показала два повседневных кэжуал образа. Наследница артиста позировала в кремовом свитере оверсайз и черной юбке миди. Свой лук она дополнила шарфом-хомутом и шапкой. А потом Маликова этот свитер дополнила тонким поясом и надела черное классическое пальто.
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Стеша Маликова. Фото: соцсети звезды
А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.
«Элегантность в простоте, я имею в виду первый образ в пальто. Сочетание бежевой пастели с черным всегда выигрышно. Его, кстати, очень любят француженки.Оно более сдержанное, чем черное с белым и более элегантное. Именно это цветовое комбинирование и делает образ из простых базовых вещей интересным.
Трикотажные вещи в холодном осенне-зимнем сезоне 2022 -2023 в топе модных трендов, как и мех. Так что, джемпер и сумочка добавляют образу модного градуса. Очень грамотная деталь — тонкий ремень.
Он выправил ситуацию с диспропорцией силуэта и визуально удлинил ноги, а вертикальные линии распахнутого пальто вытянули силуэт. Так что, образ получился модным, гармоничным и абсолютно носибельным в повседневной жизни», – высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.
Лариса Тимиряева. Фото: Teleprogramma.pro