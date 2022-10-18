«Очень любят француженки»: Стеша Маликова показала, как стильно носить свитер оверсайз с пальто и юбкой осенью

А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Элегантность в простоте, я имею в виду первый образ в пальто. Сочетание бежевой пастели с черным всегда выигрышно. Его, кстати, очень любят француженки.Оно более сдержанное, чем черное с белым и более элегантное. Именно это цветовое комбинирование и делает образ из простых базовых вещей интересным.

Трикотажные вещи в холодном осенне-зимнем сезоне 2022 -2023 в топе модных трендов, как и мех. Так что, джемпер и сумочка добавляют образу модного градуса. Очень грамотная деталь — тонкий ремень.

Он выправил ситуацию с диспропорцией силуэта и визуально удлинил ноги, а вертикальные линии распахнутого пальто вытянули силуэт. Так что, образ получился модным, гармоничным и абсолютно носибельным в повседневной жизни», – высказалась эксперт.