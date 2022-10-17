Молодильные яблоки в деле: Стеша Маликова в юбке миди и черном пальто вышла в свет со знаменитым папой

Обычно Стеша демонстрирует актуальные образы. Она носит как яркие пальто в этом сезоне, так и остромодные твидовые костюмы. А 16 октября бизнес-леди собралась в театр. Она облачилась в белую блузку и юбку миди. Лук дополнило классическое черное пальто. А сопровождал ее папа. Маликов оделся с ней в одном стиле.

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