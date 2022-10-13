Модные сапоги – финальный штрих: Стеша Маликова в платье-свитере и пальто лазурного цвета вышла на прогулку

Стеша Маликова многим знакома благодаря своему папе Дмитрию Маликову. Она росла в звездной семье, поэтому часто оказывалась в центре внимания, посещала красные дорожки и светские рауты.
Еще в школе она стала следить за модой и два года назад запустила свой бренд одежды. Теперь наследница артиста и сама дает советы по стилю.
Этой осенью Стеша регулярно хвастается обновками. На днях она решила показать свой новый жакет и успела примерить твидовый костюм с мини-юбкой. Но так как в Москве уже холодает, она позаботилась о том, чтобы и холодной осенью выглядеть трендово.
На этот раз Маликова облачилась в платье-свитер с поясом и лазурное пальто в тон. Образ дополнили сапоги без каблука и вязаная шапка. Также бизнеследи подстраховалась и надела кожаную мини-юбку. Она призналась, что такой наряд она придумала, а потом воплотила в жизнь.
«Я не могу их с себя снять! Это будет просто невероятно красиво. Они будут представлены в разных оттенках. Мы очень долго решались на этот цвет. Но я увидела в своем воображении, как это будет красиво сочетаться с черным цветом. Поэтому я подумала, что его стоит взять и, как видите, я не прогадала», – заявила Стеша.
Стеша Маликова. Фото: соцсети звезды
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».Поклонники восхитились тем, как выглядит дочка артиста. Многие похвалили ее за труд. Другие оценили осенний образ.
«Это действительно хорошо», «Ну очень ярко», «Необычно!», «Какая вы трудяжка», «Пальто смотрится круто», «Да, это ярко и стильно», — стали писать подписчики.
Стеша Маликова. Фото: соцсети звезды