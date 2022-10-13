Модные сапоги – финальный штрих: Стеша Маликова в платье-свитере и пальто лазурного цвета вышла на прогулку

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».Поклонники восхитились тем, как выглядит дочка артиста. Многие похвалили ее за труд. Другие оценили осенний образ.

«Это действительно хорошо», «Ну очень ярко», «Необычно!», «Какая вы трудяжка», «Пальто смотрится круто», «Да, это ярко и стильно», — стали писать подписчики.