«У меня не было никаких званий и вот дали»: Максим Галкин* выступил в Марбелье, доведя публику до хохота

Максим Галкин* уже давно стал популярным. Он играл в Театре эстрады, а также гастролировал с Михаилом Задорновым. Артист счастлив в браке с Аллой Пугачевой. До недавнего времени они жили с детьми в замке в деревне Грязь. Но в этом году пара сначала уехала отдыхать в Израиль, а потом Примадонна на месяц вернулась в Москву, а вот ее муж продолжил гастролировать по миру.
На этот раз Алла Борисовна с двойняшками тайно уехала из России. А вот Галкин* оказался в Испании. На днях он вышел на связь и похвастался тем, что у номер с видом на мое. Артист признался, что созванивается с женой и детьми, рассказывая о том, как проводит время и что увидел.
На этот раз юморист выступил на сцене в Марбелье. Она каждый раз обновляет свою программу. Максим* пошутил над тем, что был признан в России иноагентом. Ему удалось довести публику до хохота.
«Вы знаете, я вас должен предупредить, что... ( смех в зале). Лучше не надо, да? У меня не было никаких званий и вот дали. Заслужил! Маугли из леса», – сказал он.
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«Спасибо моим зрителям в прекрасной Марбелье! В этом видео немного незабываемой атмосферы со вчерашнего концерта!» – отметил артист.
Напомним, что Галкин* начиная с весны дает концерты в разных странах. Он также собирается посетить Америку. А вот Пугачева приехала в Израиль. По слухам, там она пристроит двойняшек в школу. Пока возвращаться в Москву певица не собирается.
*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.