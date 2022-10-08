«У меня не было никаких званий и вот дали»: Максим Галкин* выступил в Марбелье, доведя публику до хохота

На этот раз юморист выступил на сцене в Марбелье. Она каждый раз обновляет свою программу. Максим* пошутил над тем, что был признан в России иноагентом. Ему удалось довести публику до хохота.

«Вы знаете, я вас должен предупредить, что... ( смех в зале). Лучше не надо, да? У меня не было никаких званий и вот дали. Заслужил! Маугли из леса», – сказал он.

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