Собчак в черном платье и кружевном платке с подросшим сыном пришла на венчание в храм

Ксения Собчак несколько лет назад обрела счастье в личной жизни. После развода с Максимом Виторганом она вышла замуж за Константина Богомолова. Их свадьба в свое время стала грандиозным событием.
Примечательно, что в последнее время Ксения часто находится в разъездах. При этом она старается уделять время сыну Платону. Мальчику только в этом году исполнится шесть лет, но звезда для него уже выбрала школу. А вот накануне телеведущая впервые за долгое время появилась с ним на публике. Собчак отправилась на венчание к подруге Яне Расковаловой, которая является дизайнером.
Для такого случая она облачилась в черное платье по фигуре с квадратным вырезом и кружевным белым платком на голове. Лодочки на шпильке дополнили ее лук. Светлана Меткина была в подобном наряде, так как они были свидетельницами.
Ксения Собчак и Светлана Меткина. Фото: соцсети звезды
А вот маленький Платон был в сером костюме. В этот день у него была подруга. Расковалова и Собчак любовались нарядными детьми.
«Было очень почетно стать свидетелем таинства венчания моих самых близких людей. В храме, где венчались Пушкин с Гончаровой и мы с Константином — нахлынули воспоминания… Очень красивый обряд.
Яна и Вадим, долгие лета, как говорится! P.S. мы все естественно стилизованы невестой», — поделилась Ксения.
Платон Виторган тоже был свидетелем. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились малышом. А вот наряд телеведущей у многих вызвал противоречивые чувства.
«Круче всех выглядит Платон. Мне нужен его стилист», «Как красиво. И приятно, когда такая искренняя радость за близкого человека», «Не в обиду невесте и подружкам: Платон всех затмил. И леди рядом очень милая», «Собчак в траурном платье. Как так можно?», «Почему в черном?», «Ваш образ выбрала невеста? Крайне готично», — стали писать подписчики.