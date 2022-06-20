Собчак в черном платье и кружевном платке с подросшим сыном пришла на венчание в храм

Примечательно, что в последнее время Ксения часто находится в разъездах. При этом она старается уделять время сыну Платону. Мальчику только в этом году исполнится шесть лет, но звезда для него уже выбрала школу. А вот накануне телеведущая впервые за долгое время появилась с ним на публике. Собчак отправилась на венчание к подруге Яне Расковаловой, которая является дизайнером.

Для такого случая она облачилась в черное платье по фигуре с квадратным вырезом и кружевным белым платком на голове. Лодочки на шпильке дополнили ее лук. Светлана Меткина была в подобном наряде, так как они были свидетельницами.