Влюбленные глаза: Собчак в невесомом черном платье в пол вышла в свет с Богомоловым

Ксения Собчак является одной из самых известных персон в России. Она с юных лет работает на телевидении и славится своим колким языком.
Телеведущая в этом году несколько раз ездила в Израиль, но, вопреки слухам, вернулась в Россию. В последнее время звезда часто посещает светские рауты и демонстрирует свои модные наряды.
На днях Ксения с мужем Константином Богомоловым и сыном Платоном посетила венчание своей подруги. Тогда ее раскритиковали за наряд, который смотрелся как траурный. А потом она стала ведущей праздничного банкета.
А вот 21 июня Собчак отправилась в Театр на Бронной. Она предстала на красной дорожке с возлюбленным. Блондинка для такого вечера выбрала черное невесомое платье с необычным декольте. Наряд подчеркнул ее точеную фигуру. Ксения сделала нежную укладку и макияж. Богомолов оделся с ней в одной гамме. Они насладились постановкой «Гамлет in Moscow».
Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие признались, что не сразу ее узнали в таком образе. «Ну очень красивые», «Какой элегантный наряд», «Ох, Ксения Анатольевна, как вы выглядите! Просто песня», «Счастливые и влюбленные», «Ой, это влюбленный взгляд», «Хорошенькие такие», «Очень стильная пара», — стали писать в Сети.