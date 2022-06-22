Влюбленные глаза: Собчак в невесомом черном платье в пол вышла в свет с Богомоловым

Ксения Собчак является одной из самых известных персон в России. Она с юных лет работает на телевидении и славится своим колким языком.

Телеведущая в этом году несколько раз ездила в Израиль, но, вопреки слухам, вернулась в Россию. В последнее время звезда часто посещает светские рауты и демонстрирует свои модные наряды.