Влюбленные глаза: Собчак в невесомом черном платье в пол вышла в свет с Богомоловым

Телеведущая посетила премьеру в Театре на Бронной. На этот раз супруги оценили новинку под названием «Гамлет in Moscow».
Ксения Собчак и Константин Богомолов

Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Global Look Press

Ксения Собчак является одной из самых известных персон в России. Она с юных лет работает на телевидении и славится своим колким языком.

Телеведущая в этом году несколько раз ездила в Израиль, но, вопреки слухам, вернулась в Россию. В последнее время звезда часто посещает светские рауты и демонстрирует свои модные наряды. 

На днях Ксения с мужем Константином Богомоловым и сыном Платоном посетила венчание своей подруги. Тогда ее раскритиковали за наряд, который смотрелся как траурный. А потом она стала ведущей праздничного банкета. 

А вот 21 июня Собчак отправилась в Театр на Бронной. Она предстала на красной дорожке с возлюбленным. Блондинка для такого вечера выбрала черное невесомое платье с необычным декольте. Наряд подчеркнул ее точеную фигуру. Ксения сделала нежную укладку и макияж. Богомолов оделся с ней в одной гамме. Они насладились постановкой «Гамлет in Moscow». 

Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие признались, что не сразу ее узнали в таком образе. «Ну очень красивые», «Какой элегантный наряд», «Ох, Ксения Анатольевна, как вы выглядите! Просто песня», «Счастливые и влюбленные», «Ой, это влюбленный взгляд», «Хорошенькие такие», «Очень стильная пара», — стали писать в Сети.

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