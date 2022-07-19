«Нарядный Рококо»: Татьяна Навка в струящемся платье в крапинку предстала на празднике у Елены Север

Татьяна Навка уже не участвует в соревнованиях. Она успела завоевать много престижных наград, в том числе олимпийское золото. Теперь ее дело продолжает дочка Надежда, которая занимается фигурным катанием.

Навка в свою очередь создает ледовые представления. Она этим летом уже съездила в Сочи, где показала одно из своих шоу.