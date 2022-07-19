«Нарядный Рококо»: Татьяна Навка в струящемся платье в крапинку предстала на празднике у Елены Север

Татьяна Навка уже не участвует в соревнованиях. Она успела завоевать много престижных наград, в том числе олимпийское золото. Теперь ее дело продолжает дочка Надежда, которая занимается фигурным катанием.
Навка в свою очередь создает ледовые представления. Она этим летом уже съездила в Сочи, где показала одно из своих шоу.
На днях Навка в черном платье отправилась на праздник к Григорию Лепсу, который отметил юбилей. Фигуристку сопровождал муж Дмитрий Песков. Тогда многие восхитились ее элегантным нарядом.
А вот накануне спортсменка вышла в свет уже в более летнем образе.
На публике Навка предстала в струящемся платье в крапинку без рукавов. Лаконичный наряд дополнили босоножки. Волосы звезда собрала в пучок и сделала неброский макияж. Спортсменка повеселилась на празднике у Елены Север.
«Юбилеи продолжаются! Как хорошо, когда друзья рождаются летом! Лето - это маленькая жизнь!» – заявила она.
Татьяна Навка и Елена Север. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Татьяна в 47 лет. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист Алина Берри.
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«Спортсменка, комсомолка и просто красавица. Да, Татьяна Навка - это яркий пример загадочной русской красоты. В чем то скромной, но обязательно чарующей. Поэтому для меня как стилиста платье в мелкую крапинку не раскрывает и не подчёркивает индивидуальность нашей фигуристки.
Было бы оно точно такое же, но небесно-голубого цвета - красиво подстветили глаза и сделали акцент на портретной зоне, а-ля балерина. А если дополнить его аксессуарами из жемчуга и тонких цепочек или лент – получился бы нарядный Рококо», – высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Алина Берри — персональный стилист. Училась в таких учреждениях, как Школа образных решений Idea Class, fashion styling Гала Борзова, 2021 — Fashion-академия PSFA. Опыт работы персональным стилистом — 5 лет.
Алина Берри. Фото: Teleprogramma.pro