Выход в свет с Песковым: Навка в черном платье миди и мюлях повеселилась на празднике у Лепса

Татьяна Навка является известной фигуристкой. Она не скрывает, что любит проводить время с друзьями и родными. Однако в последнее время спортсменка много внимания уделяла работе. Она занимается созданием ледовых шоу.

Недавно свое представление спортсменка привезла в Сочи. При этом свободное время звезда успевала уделять дочке Надежде.