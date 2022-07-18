Выход в свет с Песковым: Навка в черном платье миди и мюлях повеселилась на празднике у Лепса

Татьяна Навка является известной фигуристкой. Она не скрывает, что любит проводить время с друзьями и родными. Однако в последнее время спортсменка много внимания уделяла работе. Она занимается созданием ледовых шоу.
Недавно свое представление спортсменка привезла в Сочи. При этом свободное время звезда успевала уделять дочке Надежде.
Этим летом Навка также часто бывает в гостях у друзей. На днях свой юбилей отметил Григорий Лепс. Он не стал отказываться от шумной вечеринки и позвал всех своих друзей и родных. Примечательно, что фигуристка приехала на мероприятие в компании своего мужа Дмитрия Пескова.
Татьяна Навка и Дмитрий Песков. Фото: соцсети звезды
Для такого случая Навка облачилась в черное платье миди с вырезом. Наряд подчеркнул ее точеную фигуру. Она также дополнила образ серебристыми мюлями.
А вот волосы фигуристка собрала в пучок. Примечательно, что спортсменка сделала нюдовый макияж, подчеркнув природную красоту. Она с радостью делала фото с другими гостями.
Татьяна Навка, Григорий Лепс с гостями. Фото: соцсети звезды
Более того, Навка пустилась в пляс с подругой. Она стала демонстрировать свою грацию и пластичность на танцполе. Спортсменка показала настоящий класс.
«Основное сказала лично, а сейчас хочу поблагодарить за нереальный, душевный, крутой и потрясающий праздник!!! Настолько, Гриша, ты энергетически заряжен, одарен и талантлив, что 60 — это всего лишь цифры, но достойные и благородные!
Дальнейших успехов, творческих побед, личного счастья и еще столько же лет плодотворной жизни! Будь счастлив. Я же безумно рада нашей дружбе и профессиональному сотрудничеству!» — написала звезда.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Татьяна. Многие также присоединились к поздравлениям. «Какая вы элегантная», «Выглядите просто потрясающе», «Роскошная наша», «Вот это леди», «Шикарный праздник», — стали писать подписчики.