Пока Кудрявцева в отъезде: Макаров заснял четырехлетнюю дочку в устрашающей пижаме

Лера Кудрявцева является известной телеведущей. Она уже давно завоевала любовь зрителей. Блондинка ведет такие передачи, как «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись».
В 51 года Лера продолжает следить за внешностью и восхищать коллег и поклонников тем, как молодо выглядит. С ней уже 9 лет состоит в браке Игорь Макаров – известных хоккеист.
В этом году Лера спровоцировала слухи о разладе в отношениях с молодым мужем. Она уехала отдыхать в Болгарию без него. Более того, на курорте телеведущая отметила день рождения дочки. Однако теперь Кудрявцева вернулась к работе. Накануне свой выходной она провела с семьей и даже отметилась на прогулке с возлюбленным. Однако после этого на день звезда улетела в Нур-Султан.
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Примечательно, что Макаров приглядывал за наследницей, пока его жена находилась в отъезде. Он поделился снимком, на котором Мария предстала в устрашающей пижаме с рисунком скелета. При этом ее волосы были собраны в хвостик.
Поклонники восхитились тем, как выросла наследница Кудрявцевой. Многие также заметили, что с находясь мамой она носит платья и яркие лосины, а вот папа ее нарядил в своем стиле.
Мария Макарова. Фото: соцсети