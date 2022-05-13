«Цвет слишком тусклый»: стилист указал на модный промах Ксении Собчак, смешавшей два стиля в одном образе

Светская львица Ксения Собчак сочетала струящееся платье с грубыми сандалиями, но слилась с пейзажем в Израиле.

Ксения Собчак уже довольно продолжительное время находится в Израиле. Во время поездки она демонстрирует в микроблоге фотографии не только страны, но и себя на ее фоне.

Всякий раз Ксения Собчак одета подчеркнуто модно, чтобы спровоцировать желание разглядывать себя и свои образы.

На этот раз Ксения Собчак продемонстрировала эклектичный наряд — платье в романтичном стиле она сочетала с грубыми сандалиями и бейсболкой. Оценил аутфит звезды модный эксперт Teleprogramma.pro, модельер Наз Маер.

«Образ профессионального туриста, — отметил стилист Наз Маер. — Ксения почти всегда демонстрирует нам тренды, но без помощи стилиста плохо их миксует. В данном случае мы можем наблюдать смешение романтики и милитари. Перед нами наивное легкое платье с завышенной линией талии и цветочным принтом. Мягкая сумочка, бусы — все из романтики. Дополняют картину кепка и грубые сандалии — элементы в данном исполнении ближе к милитари, нежели к уличному стилю или кэжуал. И в принципе эклектика получилась симпатичная. Вещи не спорят между собой. Но цвет для Ксении слишком тусклый. Она, как хамелеон, слилась с одеждой и пейзажем. Небесно-голубой, нежно-сиреневый или подобные оттенки позволили бы Собчак остаться в спокойной цветовой гамме, но оттенили бы. Сейчас картинке не хватает цвета».

Справка Teleprogramma.pro

Наз Маер, модельер. Ученик Жана Поля Готье. Дизайнер, модный эксперт, обладатель Премии Вячеслава Зайцева «Дизайнер 2021 года».

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