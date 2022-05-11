Оказалась в трущобах: Собчак в струящемся платье с принтом «мильфлер» предстала в Иерусалиме

Телеведущая поделилась кадрами из поездки. Она с подругой оказалась в Израиле.

Ксения Собчак является известной телеведущей. 18 лет назад к ней пришла слава, когда она стала ведущей «Дома-2». Теперь блондинка признается, что хоть она давно стала серьезным журналистом, а также берет интервью и обсуждает острые темы, многие припоминают ее первую большую работу и образ светской львицы. А в этом году она привлекла к себе внимание, когда уехала в Израиль.

Ходили слухи, что Собчак получила израильское гражданство. Однако она опровергла эту информацию. Потом телеведущая долго ездила по Европе и признавалась, что находится в командировке.

Недавно блондинка делилась кадрами из Москвы. Она поддержала мужа Константина Богомолова на премьере в театре. А вот 11 мая Ксения стала делиться кадрами из Иерусалима. Она показала, как провела там время с подругой.

На прогулке телеведущая отметилась в струящемся платье лимонного цвета с принтом «мильфлер». Романтический образ дополнили пудровые ботинки.

Подруги оказались на последнем этаже в старинном доме. На балконе сушилась чья-та одежда. Телеведущая показала почти пустую комнату со старой кроватью и пледами.

«И так жить можно», — заявила она.

Собчак не уточнила, как оказалась в трущобах. Однако поклонники восхитились ее образом. Многим стало интересно, когда были сделаны кадры. Не исключено, что телеведущая снова проводит время в Израиле. «Еще и кепи надели… сюда бы подошла панама и туфли на каблуках», «Ксения, как вы быстро перемещаетесь», «Просто милая», «Интересно, что вы там делаете?», «У вас экскурсия по трущобам?», «Что это за место?», «Платье прям премиленькое», — прокомментировали пост подписчики.

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