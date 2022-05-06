«Сочные краски оттенили бронзовый загар»: Стеша Маликова покрасовалась в стильном пляжном наряде – шортах и рубашке

Наследница известного семейства, дочь музыканта Дмитрия Маликова — Стефания Маликова — вполне может считаться иконой стиля.

Наряды, в которых предстает Стеша Маликова, неизменно получают высокую оценку не только ее поклонников, но и профессионалов.

Впрочем, и сама Стеша Маликова в вопросах создания аутфитов не дилетант. У нее есть собственный бренд одежды.

В эти дни вместе с родителями и братом Стеша Маликова отдыхает в жарком месте. В микроблоге она показала наряд, в котором отправилась на пляж.

Оценил образ Стефании модный эксперт Teleprogramma.pro, модельер Наз Маер.

«Классный пляжный образ. Шорты и рубашка с коротким рукавом из одного комплекта, с ярким принтом. Также мы наблюдаем спортивный черный купальник. Мохнатые шлепки в тон, соломенная шляпка с лентой. Как таковой пляжной моды не существует (как, к слову, и домашней), поэтому все, что мы видим на Стеше, имеет место быть. Сочные краски, натуральные ткани и свободный крой, наверное, так можно охарактеризовать пляжную моду. Глупо приходить на пляж в вечернем платье и туфлях на высоком каблуке. Здесь вопрос в комфорте и уместности. У Стеши все хорошо. Ей идет фасон, а сочные краски оттенили бронзовый загар. Молодец!» — оценил образ Стеши Маликовой модельер Наз Маер.

Справка Teleprogramma.pro

Наз Маер, модельер. Ученик Жана Поля Готье. Дизайнер, модный эксперт, обладатель премии Вячеслава Зайцева «Дизайнер 2021 года».

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