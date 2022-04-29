«Эффектная и энергичная»: Клава Кока покрасовалась в ультрамодной джинсовой юбке и топе с вырезами

Певица Клава Кока поделилась с подписчиками микроблога прекрасной новостью о подготовке собственного шоу.

«Готовлю такое масштабное шоу. Работаю каждый день 24/7, чтобы удивить всех, в том числе и себя. Не терпится все показать!» — написала Клава Кока.

На репетиции она появилась в эффектном наряде, сочетав черный топ с вырезами с джинсовой юбкой и туфлями на платформе. Аутфит Клавы Коки оценил модный эксперт Teleprogramma.pro, модельер Наз Маер, сравнив вокалистку с Бритни Спирс и Шакирой.

«Клава Кока молодая, яркая, эффектная и энергичная певица. Со своими данными она может позволить себе, если не все, то многое. Что девушка и делает: ни в чем себе не отказывает. Все вещи комплекта, которые демонстрирует Клава, ультрамодные, трендовые, стильные и хорошо сочетаются между собой, согласно последним тенденциям. Но знаете, о чем я подумал, когда увидел это фото? Посмотрите на фото Бритни Спирс или Шакиры времен их популярности на максимуме. Клава спустя 10 лет будет выглядеть так же», — отметил Наз Маер.

Справка Teleprogramma.pro

Наз Маер, модельер. Ученик Жана Поля Готье. Дизайнер, модный эксперт, обладатель премии Вячеслава Зайцева «Дизайнер 2021 года».

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