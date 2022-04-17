Модница недели на шоу «Маска»: мнение стилиста о вычурных и помпезных нарядах Филиппа Киркорова

Сегодня под нашим модным прицелом – звезда, которой нет равных в российском шоу-бизнесе. Король эпатажа Филипп Киркоров остается верен себе и в роли председателя судейской коллегии самого рейтингового шоу НТВ — «Маска».

Наряды, в которых Филипп Киркоров появляется на проекте, это – отдельный вид искусства. Оценил их модельер Наз Маер.

«Филипп Киркоров — это не про моду. Это про стиль. Его собственный. Пафосный, вычурный, нарядный. Но таков Филипп. Мы не можем называть его вульгарным или неуместным. В случае с ним все уместно, потому что одежда отражает его душу, характер и темперамент», — отметил Наз Маер.

Подростковый образ

После выступления Лошади в одном из выпусков «Маски» Филипп Киркоров вышел на сцену, превратившуюся в маковое поле, в наряде своего любимого люксового бренда Dolce&Gabbana.

«Филипп в красном. Немного подростковый образ — спортивный костюм, футболка на выпуск, кепка. Аппликация, которая уже вышла из трендов, в данном же случае в тему. Без нее это был бы не Филипп, а какой-то гопник. 10 баллов».

Помпезность, присущая королю

Глядя на это фото, у кого-то могут возникнуть сомнения в том, кто здесь главный?

«Того, что мы видим достаточно, чтобы прочесть помпезность, присущую королю. Перья, стразы, цепи. Всего много. И опять мы бы попросили, например, Тимура Родригеза снять это немедленно. Но в данном случае, хочется отвесить порцию аплодисментов, потому что Филипп Киркоров себе не изменяет. 8 баллов, потому что нет гармонии в цвете».

Пафос и вызов

Взгляд сам собой задерживается на нем. Да, да. Филиппа Киркорова хочется рассматривать и разбирать его образ на детали.

«Образ артиста в кабаре. Пафосный, вызывающий, не лишенный шика. Мне очень понравились броши на пиджаке со множеством интересных деталей, а шляпа — вообще бесподобна. А вот очки бы я снял, они из сказки про Буратино, а не из Мулен Руж. 9 баллов».

Молодость и эпатаж

30 апреля этого года Филиппу Киркорову исполнится 55 лет. Да, ладно!?

«Молодежная куртка в благородном синем цвете, сумка в тон, туника в стразах. В общем-то, платье для короля. Лук молодежный, эпатажный, все из того, что видно, прекрасно, кроме головы. Взлохмаченная прическа не из этой молодежной истории. Если хотелось добавить эклектики, то вдохновения искали не там, где следует. Здесь бы лучше смотрелась кепка из первого аутфита. 7 баллов».

Небанальность и стиль

Удивительно, но как бы ярко ни одевался Филипп Киркоров, образы не могут затмить его самого. На фото – как раз подтверждающий это пример.

«На мой взгляд, это самый удачный образ для шоу «Маска». Сочетание цвета небанальное, а кислотность пиджака так хорошо освежает. Здесь минимум эпатажа, но стиль Киркорова не потерялся. И сам Филипп Киркоров на первом плане, что очень важно, когда человек выбирает броскую одежду. 10 баллов».

Подводим итоги

Первое место делят между собой два образа Филиппа Киркорова на шоу «Маска» — в красном и в лимонном оттенках.

На втором месте – образ артиста кабаре с брошами на пиджаке. И третье место модного пьедестала почета у помпезного образ Филиппа Киркорова в стразах и перьях.

Справка Teleprogramma.pro

Наз Маер, модельер. Ученик Жана Поля Готье. Дизайнер, модный эксперт, обладатель Премии Вячеслава Зайцева «Дизайнер 2021 года».

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